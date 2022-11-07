НБУ продал на межбанке более 410 миллионов долларов из резервов — Finance.ua

НБУ продал на межбанке более 410 миллионов долларов из резервов Сегодня 11:45 — Валюта

За неделю с 31 октября по 4 ноября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 410,24 млн долларов и купил 16,3 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций, Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 410,24 млн долларов. При этом регулятор купил 16,3 млн долларов. На прошлой неделе НБУ продал 227,59 млн долларов, а неделей раньше только 576,37 млн долларов.

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С конца мая НБУ вынужден был продавать около 1 млрд дол. из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

В то же время с начала 2022 года Нацбанк купил 3,18 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 21,93 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

Напомним, Нацбанк расширил перечень товаров оборонного назначения для их приобретения за границу и упростил условия по удовлетворению заявок на покупку иностранной валюты для благотворительных фондов.

Економічна Правда По материалам:

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