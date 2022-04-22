НБУ ограничил доступ к финансовой информации во время войны — Finance.ua
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НБУ ограничил доступ к финансовой информации во время войны

Сегодня 15:04Казна и Политика
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НБУ ограничил доступ к финансовой информации во время войныНБУ ограничил доступ к финансовой информации во время войны
Национальный банк Украины с 22 апреля ограничил доступ к информации об участниках рынка небанковских финансовых услуг. Это сделано во избежание незаконного использования информации агрессором и с целью усиления безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Во избежание незаконного использования агрессором открытой информации об участниках рынка небанковских финансовых услуг Украины и с целью усиления безопасности Национальный банк ограничил доступ к ней во время действия военного положения», — говорится в сообщении.
Регулятор ограничил открытый доступ пользователей к данным из отдельных реестров и списков. В частности:
  • Государственный реестр финансовых учреждений;
  • реестр коллекторских компаний;
  • Государственный реестр страховых и перестраховых брокеров;
  • перечень небанковских финансовых групп и т.д.
Кроме того, прекращен доступ к Комплексной информационной системе Национального банка. Доступ к этой системе будет предоставляться авторизованным в КИС НБУ поставщикам финансовых услуг.
Во время действия военного положения информация о структуре собственности поставщиков финансовых услуг и коллекторских компаний не будет размещаться на страницах официального Интернет-представительства Национального банка Украины. Доступ к такой информации, размещенной ранее, с 22 апреля будет закрыт. Получить эти данные юридические и физические лица Украины смогут по определенной процедуре.
Небанковские финансовые учреждения, юридические лица, не являющиеся финансовыми учреждениями, но имеющие право предоставлять отдельные финансовые услуги, коллекторские компании в течение действия военного положения в Украине не обязаны размещать сведения о своей структуре собственности на собственных веб-сайтах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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