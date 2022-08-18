НБУ назвал самые прибыльные банки I полугодия 2022-го — Finance.ua
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НБУ назвал самые прибыльные банки I полугодия 2022-го

Фондовый рынок
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НБУ назвал самые прибыльные банки I полугодия 2022-го
НБУ назвал самые прибыльные банки I полугодия 2022-го
Действующие сейчас 67 банков суммарно за I полугодие получили убыток в 4,647 млрд грн, однако большинство учреждений на рынке были прибыльными. В январе — июне 2022 года прибыльными были 46 банков, то есть почти 70% рынка. Суммарно они получили прибыль почти в 10 млрд грн — 9,992 млрд грн.
Об этом сообщает FinClub.
Почти две трети этой прибыли пришлись на государственный ПриватБанк — 6,284 млрд грн, получивший наибольшую прибыль в системе.
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Среди банков с иностранным капиталом наибольшие прибыли имели УкрСиббанк (724,1 млн грн) и Райффайзен Банк (628,5 млн грн).
Среди банков с украинским частным капиталом в лидерах оказались Банк Кредит Днепр (383 млн. грн.) и банк «Пивденный» (309,8 млн грн).
Эти учреждения сформировали пятерку наиболее прибыльных банков.
В двадцатку самых прибыльных также вошли:
  • Универсал Банк — 250,1 млн грн;
  • Ситибанк — 235,6 млн грн;
  • ПУМБ — 218,6 млн грн;
  • Айбокс Банк — 123,3 млн грн;
  • Банк Восток — 106 млн грн;
  • Банк «Конкорд» — 82,4 млн грн;
  • Банк «Клиринговый дом» — 75,4 млн грн;
  • Идея Банк — 72,1 млн грн;
  • КИБ — 60,9 млн грн;
  • Кредобанк — 58,4 млн грн;
  • Банк Форвард — 58,2 млн грн;
  • Банк «Львов» — 45,1 млн грн;
  • Дойче Банк ДБУ — 34,2 млн грн;
  • Креди Агриколь Банк — 30,7 млн грн;
  • СЕБ Корпоративный Банк — 29,9 млн. грн.

Справка Finance.ua:

  • ранее первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова рассказала, почему в Украине до сих пор работают российские банки;
  • Также в НБУ сообщали, что хотя в течение января-июня украинские банки получили 4,6 миллиарда гривен убытков, однако операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы по итогам ІІ квартала составила 33,5 млрд грн по сравнению с 23,5 млрд грн во ІІ квартале 2021 года.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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