НБУ назвал послабления для кредитных союзов — Finance.ua

разрешено определять уровень просроченности договоров кредита в соответствии с новыми условиями договора кредита, связанными с реструктуризацией обязательств;
продлен максимальный срок (до 18 месяцев), на который может быть утвержден план восстановления финстабильности;
сняты ограничения на пролонгацию кредитных договоров, заключенных со связанными лицами кредитного союза.
НБУ может продлевать срок выполнения решений о применении мер воздействия ко всем участникам рынка небанковских финуслуг, если срок их выполнения пришелся на период военного положения и 30 календарных дней со дня его прекращения или отмены.