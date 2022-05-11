НБУ назвал послабления для кредитных союзов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ назвал послабления для кредитных союзов

Сегодня 16:15Кредит&Депозит
22
В связи с военным положением Национальный банк продолжает снижать регуляторную нагрузку на кредитные союзы и совершенствовать нормативно-правовую базу для рынков небанковских финансовых услуг.
Об этом сообщил регулятор.
В частности, кредитным союзам:
  • разрешено определять уровень просроченности договоров кредита в соответствии с новыми условиями договора кредита, связанными с реструктуризацией обязательств;
  • продлен максимальный срок (до 18 месяцев), на который может быть утвержден план восстановления финстабильности;
  • сняты ограничения на пролонгацию кредитных договоров, заключенных со связанными лицами кредитного союза.
НБУ может продлевать срок выполнения решений о применении мер воздействия ко всем участникам рынка небанковских финуслуг, если срок их выполнения пришелся на период военного положения и 30 календарных дней со дня его прекращения или отмены.

Как работают кредитные каникулы

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.