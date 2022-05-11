НБУ назвал послабления для кредитных союзов — Finance.ua

НБУ назвал послабления для кредитных союзов

В связи с военным положением Национальный банк продолжает снижать регуляторную нагрузку на кредитные союзы и совершенствовать нормативно-правовую базу для рынков небанковских финансовых услуг.

Об этом сообщил регулятор.

В частности, кредитным союзам:

разрешено определять уровень просроченности договоров кредита в соответствии с новыми условиями договора кредита, связанными с реструктуризацией обязательств;

продлен максимальный срок (до 18 месяцев), на который может быть утвержден план восстановления финстабильности;

сняты ограничения на пролонгацию кредитных договоров, заключенных со связанными лицами кредитного союза.

НБУ может продлевать срок выполнения решений о применении мер воздействия ко всем участникам рынка небанковских финуслуг, если срок их выполнения пришелся на период военного положения и 30 календарных дней со дня его прекращения или отмены.

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