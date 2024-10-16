НБУ намерен вернуть инфляцию к 5% в ближайшие годы, — Пышный Сегодня 08:05 — Кредит&Депозит

НБУ намерен вернуть инфляцию к 5% в ближайшие годы, — Пышный

Национальный банк Украины будет стремиться обеспечивать устойчивость валютного рынка как элемент политики гибкого инфляционного таргетирования, целью которой является возвращение инфляции к цели 5% на горизонте трех лет, заявил глава НБУ Андрей Пышный.

«Ориентиров на следующий год вы от меня не услышите. Однако я могу сказать, что мы будем стремиться обеспечивать устойчивость валютного рынка. Это значит: не ждите от нас, что курс улетит в космос. Для НБУ это важно, чтобы выполнить нашу ключевую задачу — вернуть инфляцию к 5% в ближайшие годы», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Пышный отметил, что этого Нацбанк будет достигать, в частности, сохраняя возможность населения защитить свои средства от инфляции.

«Это значит, что если вы сегодня размещаете свою гривну на депозит в банке, то через год, с учетом процентов, которые вам будут начислены, у вас должна быть возможность купить не меньше товаров и услуг, чем сейчас», — пояснил он.

Как население покупает валюту

Комментируя тот факт, что с начала года по 24 сентября чистая покупка населением валюты достигла уже $8 млрд, тогда как депозиты населения за это время увеличились на 68,7 млрд грн, в том числе в гривне — на 39,8 млрд грн, или в восемь раз меньше, глава НБУ констатировал, что обеспечить абсолютную привлекательность гривны в глазах всех экономических агентов невозможно.

«У людей есть этот выбор. Когда мне говорят, смотрите, как растет спрос на иностранную валюту, я говорю, что он всегда у нас был и будет. Но в то же время мы видим, что объемы гривневых депозитов и ОВГЗ тоже растут, несмотря на войну. Доверие к гривневым активам сохраняется, население удвоило вложения в облигации правительства», — прокомментировал Пышный.

По его мнению, спрос на иностранную валюту будет всегда, поскольку срабатывает желание людей диверсифицировать риски, особенно во время войны. «И миграционный фактор работает, и тревожность», — добавил он.

В то же время глава НБУ подчеркнул, что во время войны удалось сохранить гривну как средство измерения стоимости, платежей и сбережений, то есть гривна продолжает выполнять функции денег и ее не заменила валюта.

«Благодаря тому, что она (национальная валюта, которая функционирует), экономика может гибко приспособиться к изменению условий, Национальный банк может выполнять свой мандат, а Министерство финансов — финансировать бюджет через долговые привлечения», — отметил Пышный.

По его словам, ситуация будет постепенно возвращаться к нормальности, одним из показателей чего является рост гривневого кредитного портфеля бизнеса, который уже превышает объемы до полномасштабного вторжения, уровень учетной ставки — это уровень учетной ставки доковидного 2019 года, а процентная ставка кредитования юридических лиц даже ниже, чем тогда.

Читайте также Глава НБУ рассказал, планируются ли изменения в режиме управляемой гибкости курса

«Да, сейчас видим определенные проинфляционные процессы. Но Национальный банк будет работать над тем, чтобы вернуть инфляцию к цели 5% на горизонте политики, который мы немного продлили (до трех лет). В сентябре Совет НБУ это утвердил официально в обновленных Основных принципах денежно- кредитной политики. Это действительно очень амбициозное заявление в условиях военного положения, имеющегося бюджетного дефицита и продолжающейся войны», — сказал также глава Нацбанка.

Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.