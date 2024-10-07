НБУ объяснил, что позволило удержать гривну, несмотря на рост спроса на валюту — Finance.ua

НБУ объяснил, что позволило удержать гривну, несмотря на рост спроса на валюту Сегодня 14:00 — Валюта

НБУ объяснил, что позволило удержать гривну, несмотря на рост спроса на валюту

В сентябре обменный курс гривны колебался в обоих направлениях под действием рыночных факторов.

Об этом говорится в октябрьском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

«В сентябре чистый спрос на иностранную валюту возрос, реагируя на сезонные факторы. С целью поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке и предотвращения чрезмерных курсовых колебаний НБУ увеличил чистую продажу иностранной валюты до 3.2 млрд долл., а также принял дополнительные меры по противодействию непродуктивному оттоку капитала», — сказано в обзоре.

«Обменный курс гривны колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов, однако остался практически на уровне августа. Разница между наличным и официальным курсами в течение месяца не превышала 1.0%», — добавили в Нацбанке.

Поступление значительных объемов международной финансовой помощи в августе дополнительно способствовало усилению способности НБУ поддерживать устойчивую ситуацию на валютном рынке.

Напомним, в Украине уже год курс гривны действует в режиме управляемой гибкости, это оправдало себя, заявил глава Национального банка Андрей Пышный. По его словам, отказаться от фиксированного курса, введенного в начале полномасштабного вторжения, можно было даже раньше, чем в октябре 2023 года.

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