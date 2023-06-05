НБУ на межбанке продал из резервов более 468 миллионов долларов — Finance.ua

НБУ на межбанке продал из резервов более 468 миллионов долларов Сегодня 12:08 — Валюта

НБУ на межбанке продал из резервов более 468 миллионов долларов

За неделю с 29 мая по 2 июня Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 468,95 млн долларов и купил 11,93 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным валютных интервенций, Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 468,95 млн долларов — несколько больше, чем на прошлой неделе, когда объем продаж из резервов составил 442,36 млн. При этом регулятор купил 11,93 млн долларов против покупки 10,15 млн долл. неделей раньше.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл. из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полумиллиарда.

Всего с начала года НБУ продал уже 10,747 млрд долларов и купил 131 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Економічна Правда По материалам:

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