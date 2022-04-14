НБУ хочет отказаться от фиксированного курса доллара — Finance.ua

НБУ хочет отказаться от фиксированного курса доллара

Сегодня 16:03 — Валюта

НБУ хочет отказаться от фиксированного курса доллара

Национальный банк постепенно вернется к режиму инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием.

Об этом говорится на сайте регулятора.

В Нацбанке считают, что продолжительная фиксация обменного курса обуславливает появление макроэкономических дисбалансов. Так что, когда валютный рынок возобновит возможность самобалансирования, НБУ вернется к плавающему курсообразованию.

Также НБУ намерен отказаться от финансирования бюджета. Пока оно не оказывает существенного давления на ценовые процессы, однако регулятор хочет минимизировать риски финансовой стабильности.

«Национальный банк и в дальнейшем будет придерживаться позиции, что эмиссионное финансирование не может быть основным источником пополнения бюджета», — подчеркнули в Нацбанке.

Национальный банк поддерживает привлечение средств от международных организаций и стран-партнеров на гуманитарную сферу и в восстановление инфраструктуры. Это позволило удовлетворить бюджетные нужды и поддерживать достаточный объем международных резервов.

Напомним, Национальный банк пересматривал курсы валют только раз с начала войны — 23 марта. До этого и после этого обменные курсы оставались фиксированными.

Справка Finance.ua:

в Национальном банке стали задумываться о частичном послаблении валютных ограничений. Эти послабления будут проводиться в очень медленном темпе, чтобы не нарушить стабильность финансовой системы;

до конца войны Нацбанк будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/доллар.

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