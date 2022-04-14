НБУ хочет отказаться от фиксированного курса доллара — Finance.ua

В Нацбанке считают, что продолжительная фиксация обменного курса обуславливает появление макроэкономических дисбалансов. Так что, когда валютный рынок возобновит возможность самобалансирования, НБУ вернется к плавающему курсообразованию.
Также НБУ намерен отказаться от финансирования бюджета. Пока оно не оказывает существенного давления на ценовые процессы, однако регулятор хочет минимизировать риски финансовой стабильности.
«Национальный банк и в дальнейшем будет придерживаться позиции, что эмиссионное финансирование не может быть основным источником пополнения бюджета», — подчеркнули в Нацбанке.
Национальный банк поддерживает привлечение средств от международных организаций и стран-партнеров на гуманитарную сферу и в восстановление инфраструктуры. Это позволило удовлетворить бюджетные нужды и поддерживать достаточный объем международных резервов.
Напомним, Национальный банк пересматривал курсы валют только раз с начала войны — 23 марта. До этого и после этого обменные курсы оставались фиксированными.
Справка Finance.ua:
в Национальном банке стали задумываться о частичном послаблении валютных ограничений. Эти послабления будут проводиться в очень медленном темпе, чтобы не нарушить стабильность финансовой системы;
до конца войны Нацбанк будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/доллар.