Названы страны, на экономику которых меньше повлияла война в Украине — Finance.ua

Названы страны, на экономику которых меньше повлияла война в Украине

Сегодня 19:32 — Мир

Названы страны, на экономику которых меньше повлияла война в Украине

Европейская комиссия исследовала, с какими экономическими последствиями сталкиваются страны Европейского Союза из-за войны в Украине.

Экономика одних стран оказалась более уязвимой из-за санкций, другие страны оказались менее подвержены рискам, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Санкции, введенные против россии из-за вторжения в Украину, затронули многие государства ЕС в нескольких областях: поставки, рост цен на энергию и топливо, инфляция.

Сильно ощутили последствия в экономическом плане страны Балтии и Центральной и Восточной Европы.

Польша оказалась наиболее уязвимой страной из-за экономических потрясений — из-за зависимости от российского газа для рынка электроэнергии. Несмотря на это, Польша приняла больше всего граждан Украины — более 3,5 миллиона человек.

Значительно ощутили последствия войны в Украине Кипр. С одной стороны, туризм страны генерирует 14% экономики страны, а после вторжения въездной поток из россии сократился. С другой стороны, финансовый сектор Кипра пострадал из-за высокого уровня финансовых активов россиян, связанных с островом.

Наименее пострадавшими от войны в Украине странами с точки зрения экономических последствий из-за введенных санкций оказались Португалия и Мальта.

Португалия пострадала менее всего благодаря тому, что ее экономика в основном была связана с ЕС — до 5,8% по текущим прогнозам Европейской комиссии. Португалия считается страной с самым низким уровнем инфляции на данный момент — 4,4%.

«Риски в Португалии в основном носят косвенный характер, поскольку инфляция влияет на сырье, топливную безопасность и неопределенность мирового спроса», — говорится в сообщении Европейской комиссии.

Мальта меньше других стран оказалась склонной к влиянию войны на экономику. В этой стране действует схема «золотой визы», позволяющая нерезидентам и негражданам получать гражданство в обмен на заранее установленные платежи.

2 марта Мальта объявила о прекращении действия программы для граждан россии и беларуси до дальнейшего увеломления после нескольких случаев осуждения со стороны европейских властей за «схему обмена европейских ценностей на деньги».

Мальту, как и Португалию, в основном посещают граждане Великобритании, за которыми следуют итальянцы, немцы и французы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.