Названы самые дешевые страны для покупки жилья в Европе — Finance.ua

Названы самые дешевые страны для покупки жилья в Европе
Сейчас некоторые европейские страны принимают беженцев бесплатно, но все больше украинцев начинает задумываться о покупке собственного жилья.
Конечно, учитывая потерю стабильного дохода и отсутствие работы, украинцы в основном рассматривают бюджетные варианты в тех странах, которые предлагают быстрые и относительно незатратные сделки с недвижимостью. Ресурс Check in Price назвал 6 регионов, где можно уложиться в квадратные метры и не разориться.
Болгария
Болгария является одной из наиболее доступных стран Европейского Союза и страной, где фиксируют самые низкие доходы граждан. Соответственно, цены на жилье здесь ниже, чем в других европейских странах.
Цены на недвижимость в Болгарии достаточно низкие. Бюджетный дом можно купить в сельской местности. Чуть больше, но все же не критично, придется заплатить за жилье у моря. И даже квартира в столице обойдется в подъемную сумму. Как отмечает ресурс Check in Price, София — одна из самых дешевых столиц Европы, где цена за квадратный метр колеблется от 1 000 до 2 000 долларов.
Еще ниже цены в более провинциальных регионах. Так, в городе Велико-Тырново «квадрат» стоит всего 500 долларов.
Латвия
Несмотря на свое расположение в Северной Европе, Латвия предлагает одни из самых дешевых домов и квартир во всей Европе. Это касается даже Риги. Недвижимость в латвийской столице стоит в среднем 1 500 долларов за квадратный метр. Нередко можно найти предложения по 1 000 долларов за «квадрат» и даже меньше, если вы готовы сделать ремонт.
За пределами Риги цены еще ниже. К примеру, в городе Даугавпилс можно найти квартиры, где метр квадратный стоит 300 долларов.
Румыния
Столица Румынии Бухарест относительно дорога, если сравнивать цены с другими городами Восточной Европы. Впрочем, если вы поедете дальше, — в небольших городках и поселках можно купить довольно выгодную недвижимость.
В таких городах, как Яссы или Тимишоара, есть квартиры, цена за квадрат которых варьируется от 1000–1500 долларов. В местных деревнях цена на «квадрат» стартует с 500 долларов.
Албания
В Албании немало дешевых предложений. А учитывая отличные виды и красивую природу, недвижимость можно покупать как инвестицию.
Столица Албании Тирана является самой дорогой локацией для покупки жилой недвижимости в стране. Здесь стоимость квадратного метра может изменяться от 1 000 до 2 000 долларов.
А вот на побережье вы найдете одни из самых дешевых домов и квартир в Европе. В городе Саранда, например, можно «подстрелить» апартаменты с видом на море по цене ниже 1000 долларов за квадратный метр.
Сербия
Недвижимость почти во всех регионах Сербии вполне доступна. Самыми высокими ценами являются «квадраты» в Белграде. Но, путешествуя на север, например в город Нови-Сад, можно найти квартиры от 1000–1500 долларов за квадратный метр. В сербских деревнях дома в хорошем состоянии продаются по цене 500 долларов за «квадрат».
Португалия
Хотя цены на недвижимость в Португалии выросли за несколько десятилетий, большая часть ценовых колебаний наблюдалась только в крупных городах, таких как Лиссабон, Порту и Алгарве. В других провинциях до сих пор можно найти бюджетные предложения.
В Брагансе или Каштелу-Бранке, вдоль границы с Испанией, доступны дома стоимостью менее 500 долларов за квадратный метр. Часто в цену входит красивый сад и терраса.
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