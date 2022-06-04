Сколько стоят квартиры в крупных городах Польши — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в крупных городах Польши

Сегодня 13:03 — Личные финансы

Сколько стоят квартиры в крупных городах Польши

Для украинцев, избравших Польшу для жизни во время войны, актуальным остается вопрос жилья. Квартиры в этой стране можно купить без особых ограничений.

Украинцы в прошлые годы были среди самых частых покупателей недвижимости в Польше среди иностранных граждан, пишет migrant.biz.ua.

Особенности рынка

В этой стране нет ограничений на приобретение иностранцами квартир, домов, гаражей и магазинов или ресторанов. Исключение составляют только объекты в приграничных регионах, где требуется разрешение и проверка МВД.

Также украинцев предупреждают: при наличном расчете следует иметь доказательства происхождения денег, иначе предусмотрены дополнительные налоги.

Собственное жилье в Польше может помочь в получении мультивизы и вида на жительство.

Наиболее благоприятные условия для приобретения квартир сейчас в крупных городах, в которых мощно развивается инфраструктура, а значит, улучшаются условия для трудоустройства, образования, медицины.

Для тех покупателей, которые не хотят сразу обращаться в агентство недвижимости и хотят сначала изучить рынок самостоятельно, стоит посмотреть варианты жилья на популярных тематических сайтах:

Сколько стоят квартиры в крупных городах Польши

При поиске вариантов недвижимости следует рассчитывать на примерную стоимость квадратного метра, которая продолжает стремительно расти. По данным аналитиков рынка, за год подорожание составило до 25%, а стоимость квадратного метра в новостройках Варшавы впервые превысила 15 тысяч злотых (3273 евро).

К примеру, средняя цена однокомнатных квартир-студий от застройщика еще в феврале 2022 года, по информации businessinsider.com.pl, составляла за квадратный метр:

Варшава — 3328 евро;

Краков — 2915 евро;

Гданьск — 2620 евро;

Вроцлав — 2575 евро;

Познань — 2182 евро;

Лодзь — 1637 евро.

Что на вторичке?

На вторичном рынке цены несущественно разнятся.

Цены в крупных городах в мае 2022 года установились следующие:

В Варшаве за однокомнатную квартиру-студию на 26 кв. м просят от 76 тысяч евро, за двухкомнатную квартиру площадью 37 кв. м — 120 тыс. евро.

Однокомнатная квартира на 30 кв. м в Гданьске — 86 900 евро, трехкомнатная в отдаленном районе города на 58 кв. м — 109 тыс. евро.

В Кракове за жилье на 31 кв. м просят от 66 тысяч евро, за 2-комнатную на 44 кв. м — 104 тысячи евро.

Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на свой дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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