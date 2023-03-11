Названы самые безопасные страны Европы в 2023 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы самые безопасные страны Европы в 2023 году

Мир
130
Названы самые безопасные страны Европы в 2023 году
Названы самые безопасные страны Европы в 2023 году
Компания Gamblino.com определила 10 самых безопасных стран Европы. В рамках исследования были проанализированы 9 показателей, связанных с безопасностью в пунктах назначения.
Учитывалось количество убийств, нападений и смертей на дорогах, риск стихийных бедствий и глобальный индекс мира. В пятерку самых безопасных стран Европы попали Швейцария, Исландия, Норвегия, Дания и Люксембург, а Украина и страна-агрессор россия заняли последние места.
Возглавила свежий рейтинг самых безопасных для туристов европейских стран на начало 2023 года Швейцария.
Читайте также
"Выбирая отличные направления для путешествий, важно, чтобы путешественники были хорошо проинформированы о странах, в которые они едут, в частности о том, насколько безопасно место",— отметил представитель Gamblino.com по этому поводу.
Он также добавил, что Европа предлагает чрезвычайные возможности всем путешественникам, которые хотят наслаждаться такими вещами, как пейзажи, архитектура, экосистемы и различные культуры, существующие на всем континенте.
Примечательно, что в топ-10 оказались только страны Северной и Западной Европы.

10 самых безопасных стран Европы в 2023 году:

  • Швейцария;
  • Исландия;
  • Норвегия;
  • Дания;
  • Люксембург;
  • Финляндия;
  • Ирландия;
  • Нидерланды;
  • Австрия;
  • Швеция.
Всего оценивались 39 стран, то есть не только входящие в Евросоюз и Шенгенскую зону. Прогнозируемо из-за развязанной россиянами войны последние два места достались Украине и россии с индексами безопасности 75,1 и 93,8 балла соответственно. Для сравнения, у лидера рейтинга Швейцарии этот показатель составляет 45 баллов.

Данные исследования за 2022 год

Ранее исследование, опубликованное Forbes в прошлом году, показало, что Швейцария считалась самой безопасной страной в Европе для путешествий в этот период, учитывая несколько факторов, включая уровень преступности, уровень загрязнения и здравоохранение.
Исследование Forbes также поставило Словению на второе место, за ней следовали Португалия, Австрия, Германия, Испания и Чехия.
В 2022 году Швейцария была выбрана на вершине рейтинга и получила отметку 88,3. Эти данные также показывают, что швейцарцы имеют лучшую систему здравоохранения в Европе, шесть лучших водоемов для купания на континенте и один из самых низких уровней загрязнения. Вместе с тем Швейцария известна и своей фантастической едой и яркой местной культурой.
Где бы вы ни находились, не забывайте заботиться о своей безопасности во время путешествий на авто. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.