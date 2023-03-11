Названы самые безопасные страны Европы в 2023 году — Finance.ua

Названы самые безопасные страны Европы в 2023 году Сегодня 11:01 — Мир

Названы самые безопасные страны Европы в 2023 году

Компания Gamblino.com определила 10 самых безопасных стран Европы. В рамках исследования были проанализированы 9 показателей, связанных с безопасностью в пунктах назначения.

Учитывалось количество убийств, нападений и смертей на дорогах, риск стихийных бедствий и глобальный индекс мира. В пятерку самых безопасных стран Европы попали Швейцария, Исландия, Норвегия, Дания и Люксембург, а Украина и страна-агрессор россия заняли последние места.

Возглавила свежий рейтинг самых безопасных для туристов европейских стран на начало 2023 года Швейцария.

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"Выбирая отличные направления для путешествий, важно, чтобы путешественники были хорошо проинформированы о странах, в которые они едут, в частности о том, насколько безопасно место",— отметил представитель Gamblino.com по этому поводу.

Он также добавил, что Европа предлагает чрезвычайные возможности всем путешественникам, которые хотят наслаждаться такими вещами, как пейзажи, архитектура, экосистемы и различные культуры, существующие на всем континенте.

Примечательно, что в топ-10 оказались только страны Северной и Западной Европы.

10 самых безопасных стран Европы в 2023 году:

Швейцария;

Исландия;

Норвегия;

Дания;

Люксембург;

Финляндия;

Ирландия;

Нидерланды;

Австрия;

Швеция.

Всего оценивались 39 стран, то есть не только входящие в Евросоюз и Шенгенскую зону. Прогнозируемо из-за развязанной россиянами войны последние два места достались Украине и россии с индексами безопасности 75,1 и 93,8 балла соответственно. Для сравнения, у лидера рейтинга Швейцарии этот показатель составляет 45 баллов.

Данные исследования за 2022 год

Ранее исследование, опубликованное Forbes в прошлом году, показало, что Швейцария считалась самой безопасной страной в Европе для путешествий в этот период, учитывая несколько факторов, включая уровень преступности, уровень загрязнения и здравоохранение.

Исследование Forbes также поставило Словению на второе место, за ней следовали Португалия, Австрия, Германия, Испания и Чехия.

В 2022 году Швейцария была выбрана на вершине рейтинга и получила отметку 88,3. Эти данные также показывают, что швейцарцы имеют лучшую систему здравоохранения в Европе, шесть лучших водоемов для купания на континенте и один из самых низких уровней загрязнения. Вместе с тем Швейцария известна и своей фантастической едой и яркой местной культурой.

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Телеканал 24 По материалам:

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