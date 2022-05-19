Названы профессии будущего: кто будет пользоваться спросом на рынке труда — Finance.ua

Названы профессии будущего: кто будет пользоваться спросом на рынке труда

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Названы профессии будущего: кто будет пользоваться спросом на рынке труда

Бюро статистики рынка труда США опередило профессии, специалисты которых будут востребованы до 2030 года. Среди них как медицинские сотрудники, так и работники сферы видео и кинопроизводства.

Об этом говорится в данных Бюро, опубликованных на официальном сайте

Здесь стоит отметить, что ситуация в США может значительно отличаться от украинского рынка труда, где в ближайшие годы спросом будут пользоваться работники сферы медицины и строительства.

киномеханики — скорость роста 70%, средняя зарплата $29 350 в год;

— скорость роста 70%, средняя зарплата $29 350 в год; специалисты по обслуживанию ветрогенераторов — скорость роста 68%, средняя зарплата $56 260 в год;

швейцары , обслуживающий персонал — скорость роста 62%, средняя зарплата $24 440 в год;

, — скорость роста 62%, средняя зарплата $24 440 в год; медсестры — скорость роста 52%, средняя зарплата $120 680 в год;

— скорость роста 52%, средняя зарплата $120 680 в год; солнечные фотоэлектрические установщики — скорость роста 52%, средняя зарплата $47 670 в год;

— скорость роста 52%, средняя зарплата $47 670 в год; повара — темп роста 49%, средняя зарплата $30 010 в год;

— темп роста 49%, средняя зарплата $30 010 в год; агенты и бизнес-менеджеры артистов — темп роста 46%, средняя зарплата $78 410 в год;

— темп роста 46%, средняя зарплата $78 410 в год; стюардессы — темп роста 44%, средняя зарплата $47 850 в год;

тренеры по фитнесу и инструкторы групповых занятий — темп роста 39%, средняя зарплата $40 700 в год;

— темп роста 39%, средняя зарплата $40 700 в год; модельщики — темп роста 39%, средняя зарплата $60 780 в год;

— темп роста 39%, средняя зарплата $60 780 в год; спортсмены — темп роста 38%, средняя зарплата $77 300 в год.

Среди менее популярных, однако также востребованных специальностей: визажисты, ассистенты трудотерапии, статисты, работники индустрии развлечений, помощники физиотерапевтов, смотрители животных, аналитики информационной безопасности, монтажеры видео и кино.

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