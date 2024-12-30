Названы марки, которые выпускают самые надежные в мире автомобили — Finance.ua

Названы марки, которые выпускают самые надежные в мире автомобили
Эксперты портала HotCars назвали самые надежные марки по итогам 2024 года. Если раньше своими надежными автомобилями славились преимущественно японские производители, то теперь с ними могут конкурировать немецкие и корейские бренды. Соответствующий рейтинг опубликовали на сайте.
Первое место в рейтинге самых надежных автопроизводителей 2024 года заняла японская марка Subaru, надежность автомобилей которой оценили в 68 баллов.
На втором месте с рейтингом надежности 65 баллов разместился Lexus, а замыкает тройку Toyota, в активе которой 62 балла.
Итак, бренды самых надежных автомобилей по итогам уходящего года:
- Subaru
- Lexus
- Toyota
- Honda
- Acura
- Mazda
- Audi
- BMW
- Kia
- Hyundai
- Buick
- Nissan
- Ford
- Genesis
- Volvo
- Chevrolet
- Tesla
- Volkswagen
- Jeep
- GMC
- Cadillac
- Rivian
Напомним, в конце ноября состоялась премьера обновленного седана Subaru WRX. Производитель называет новую модель самым продвинутым WRX в истории.
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