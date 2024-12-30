Названы марки, которые выпускают самые надежные в мире автомобили — Finance.ua

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Названы марки, которые выпускают самые надежные в мире автомобили

Технологии&Авто
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Названы марки, которые выпускают самые надежные в мире автомобили
Названы марки, которые выпускают самые надежные в мире автомобили
Эксперты портала HotCars назвали самые надежные марки по итогам 2024 года. Если раньше своими надежными автомобилями славились преимущественно японские производители, то теперь с ними могут конкурировать немецкие и корейские бренды. Соответствующий рейтинг опубликовали на сайте.
Первое место в рейтинге самых надежных автопроизводителей 2024 года заняла японская марка Subaru, надежность автомобилей которой оценили в 68 баллов.
На втором месте с рейтингом надежности 65 баллов разместился Lexus, а замыкает тройку Toyota, в активе которой 62 балла.
Итак, бренды самых надежных автомобилей по итогам уходящего года:
  1. Subaru
  2. Lexus
  3. Toyota
  4. Honda
  5. Acura
  6. Mazda
  7. Audi
  8. BMW
  9. Kia
  10. Hyundai
  11. Buick
  12. Nissan
  13. Ford
  14. Genesis
  15. Volvo
  16. Chevrolet
  17. Tesla
  18. Volkswagen
  19. Jeep
  20. GMC
  21. Cadillac
  22. Rivian
Напомним, в конце ноября состоялась премьера обновленного седана Subaru WRX. Производитель называет новую модель самым продвинутым WRX в истории.
По материалам:
Твоя машина
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