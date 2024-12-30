Названы марки, которые выпускают самые надежные в мире автомобили — Finance.ua

Названы марки, которые выпускают самые надежные в мире автомобили Сегодня 22:02 — Технологии&Авто

Названы марки, которые выпускают самые надежные в мире автомобили

Эксперты портала HotCars назвали самые надежные марки по итогам 2024 года. Если раньше своими надежными автомобилями славились преимущественно японские производители, то теперь с ними могут конкурировать немецкие и корейские бренды. Соответствующий рейтинг опубликовали на сайте

Первое место в рейтинге самых надежных автопроизводителей 2024 года заняла японская марка Subaru, надежность автомобилей которой оценили в 68 баллов.

На втором месте с рейтингом надежности 65 баллов разместился Lexus, а замыкает тройку Toyota, в активе которой 62 балла.

Итак, бренды самых надежных автомобилей по итогам уходящего года:

Subaru Lexus Toyota Honda Acura Mazda Audi BMW Kia Hyundai Buick Nissan Ford Genesis Volvo Chevrolet Tesla Volkswagen Jeep GMC Cadillac Rivian

Напомним, в конце ноября состоялась премьера обновленного седана Subaru WRX. Производитель называет новую модель самым продвинутым WRX в истории.

Твоя машина По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.