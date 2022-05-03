Назван размер средней пенсии в Украине — Finance.ua

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Назван размер средней пенсии в Украине

Сегодня 14:01Личные финансы
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Назван размер средней пенсии в УкраинеНазван размер средней пенсии в Украине, freepik.com
В Украине на 1 апреля 2022 года средний размер пенсии составляет 4370,45 гривны.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины в Facebook.
Как свидетельствуют данные, по состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировано всего 10,8 млн пенсионеров, средний размер пенсии — 4370,45 гривны.
Из общего количества пенсионеров 2,7 млн человек продолжают работать, средний размер их пенсии — 4532,91 гривны.
Подавляющее большинство пенсионеров (40,4%) получают выплаты в пределах 2001–3000 грн.
Еще 20,5% пенсионеров получают выплаты, не превышающие 4 тыс. грн.
Пенсии в размере более 10 тыс. грн. назначены 6,2% граждан.
До 2 тыс. грн в месяц получают 3,7% украинцев.
Инфографика: ПФУ Инфографика: ПФУ
74,2% пенсионеров получают выплаты, предназначенные им по возрасту. Пенсию по инвалидности получают 13,8% украинцев. В связи с утратой кормильца пенсии назначены 5,9%; по выслугей лет — 5,4%. Социальные пенсии получают 0,6% украинцев.
Инфографика: ПФУ Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

  • ранее президент Украины подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства»;
  • также в Украине в марте была проведена ежегодная индексация пенсий. Программа охватила 10 миллионов человек. После индексации средняя пенсия в Украине стала 4400 гривен, а для военных, которым мы в марте впервые проиндексировали пенсионные выплаты — 8500 гривен. Плановый перерасчет работающим пенсионерам состоится автоматически уже в мае-июне.

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По материалам: Укрінформ
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