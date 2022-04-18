Назвали основное условие для возвращения в Киев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Назвали основное условие для возвращения в Киев

Сегодня 09:12Личные финансы
138
Основным безопасным условием возвращения в Киев является окончание войны. Враг ведь не отказался от своих планов захватить столицу.
Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов в интервью «Вечернему Киеву».
По его словам, все будет зависеть от того, как будет складываться оперативная и стратегическая обстановка.

Узнавайте первыми все актуальные новости на Finance.ua 💶

«Хоть мы и понимаем, что Киев как политический и экономический центр должен жить, и определенная часть жителей должна вернуться, но мы просим сегодня в первую очередь женщин, детей, людей пожилого возраста, которым есть где жить за пределами города — не возвращаться, ведь есть опасность как авиационных и ракетных ударов, так и действий ДРГ противника. И вообще противник не отказался от цели захватить столицу. Основное условие для безопасного возвращения в Киев — это окончание войны. В противном случае — даже снижение интенсивности боевых действий также несет опасность», — отметил Жирнов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.