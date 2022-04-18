Назвали основное условие для возвращения в Киев — Finance.ua

Назвали основное условие для возвращения в Киев

Сегодня 09:12 — Личные финансы

Основным безопасным условием возвращения в Киев является окончание войны. Враг ведь не отказался от своих планов захватить столицу.

Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов в интервью «Вечернему Киеву».

По его словам, все будет зависеть от того, как будет складываться оперативная и стратегическая обстановка.

«Хоть мы и понимаем, что Киев как политический и экономический центр должен жить, и определенная часть жителей должна вернуться, но мы просим сегодня в первую очередь женщин, детей, людей пожилого возраста, которым есть где жить за пределами города — не возвращаться, ведь есть опасность как авиационных и ракетных ударов, так и действий ДРГ противника. И вообще противник не отказался от цели захватить столицу. Основное условие для безопасного возвращения в Киев — это окончание войны. В противном случае — даже снижение интенсивности боевых действий также несет опасность», — отметил Жирнов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.