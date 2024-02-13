НАПК создало прямой анонимный канал сообщений для обличителей коррупции в большинстве органов власти — Finance.ua
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НАПК создало прямой анонимный канал сообщений для обличителей коррупции в большинстве органов власти

Казна и Политика
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НАПК создало прямой анонимный канал сообщений для обличителей коррупции в большинстве органов власти
НАПК создало прямой анонимный канал сообщений для обличителей коррупции в большинстве органов власти
Национальное агентство по предотвращению коррупции подключило 144 организации к Единому порталу сообщений обличителей.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Отмечается, что доступ к этому ресурсу получили 17 министерств, 18 областных государственных (военных) администраций, 4 областных и 7 городских советов.
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Кроме того, сообщать возможные факты коррупции на Портале получили возможность сотрудники Аппарата Верховной Рады Украины, Счетной палаты, Национального банка, Бюро экономической безопасности, Фонда государственного имущества, Антимонопольного комитета, Пенсионного фонда и т. д.
Ранее у Порталу были подключены все специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции — НАПК, Национальное антикоррупционное бюро, Национальная полиция Украины, Офис Генерального прокурора, а также Государственное бюро расследований.

Справка Finance.ua:

  • НАПК запустило Единый портал сообщений обличителей, на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции, 6 сентября 2023 года;
  • специальный ресурс обеспечивает анонимную отправку сообщений работниками организаций о коррупции в их организациях или структурах — информация, указанная в сообщении, сразу отправляется ее руководителям или уполномоченным подразделениям (лицам) по предотвращению и выявлению коррупции.
По материалам:
Finance.ua
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