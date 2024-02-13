НАПК создало прямой анонимный канал сообщений для обличителей коррупции в большинстве органов власти — Finance.ua

НАПК создало прямой анонимный канал сообщений для обличителей коррупции в большинстве органов власти Сегодня 18:30 — Казна и Политика

НАПК создало прямой анонимный канал сообщений для обличителей коррупции в большинстве органов власти

Национальное агентство по предотвращению коррупции подключило 144 организации к Единому порталу сообщений обличителей

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что доступ к этому ресурсу получили 17 министерств, 18 областных государственных (военных) администраций, 4 областных и 7 городских советов.

Читайте также Кто чаще всего попадает в Реестр коррупционеров

Кроме того, сообщать возможные факты коррупции на Портале получили возможность сотрудники Аппарата Верховной Рады Украины, Счетной палаты, Национального банка, Бюро экономической безопасности, Фонда государственного имущества, Антимонопольного комитета, Пенсионного фонда и т. д.

Ранее у Порталу были подключены все специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции — НАПК, Национальное антикоррупционное бюро, Национальная полиция Украины, Офис Генерального прокурора, а также Государственное бюро расследований.

Справка Finance.ua:

НАПК запустило Единый портал сообщений обличителей, на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции, 6 сентября 2023 года;

специальный ресурс обеспечивает анонимную отправку сообщений работниками организаций о коррупции в их организациях или структурах — информация, указанная в сообщении, сразу отправляется ее руководителям или уполномоченным подразделениям (лицам) по предотвращению и выявлению коррупции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.