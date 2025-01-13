Налоговая социальная льгота: что это такое и кто может ею воспользоваться — Finance.ua

Налоговая социальная льгота: что это такое и кто может ею воспользоваться Сегодня 08:01 — Личные финансы

Налоговая социальная льгота: что это такое и кто может ею воспользоваться

Налоговая социальная льгота — это сумма, на которую работник как плательщик НДФЛ имеет право уменьшить свой общемесячный налогооблагаемый доход в виде заработной платы (премии, компенсации, вознаграждения и т. п. ) от одного работодателя. Другими словами, это сумма, с которой вы не платите налоги.

Об этом рассказали специалисты Юридического советчика для ВПЛ.

Кто и в каком размере имеет право на получение налоговой социальной льготы

50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленного законом на 1 января отчетного налогового года, — общий случай;

100% — для плательщика налога, который содержит двух или более детей в возрасте до 18 лет, — в расчете на каждого такого ребенка;

150% — для такого налогоплательщика, который, в частности:

— является одинокой матерью/отцом, вдовой/вдовцом или опекуном, попечителем — в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

— содержит ребенка с инвалидностью — в расчете на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет;

— является учащимся, студентом, аспирантом, ординатором, адъюнктом;

— является лицом с инвалидностью I или II группы, в том числе с детства, кроме лиц с инвалидностью в результате войны;

200% — для такого налогоплательщика, который является, в частности:

— участником боевых действий во время Второй мировой войны или лицом, работавшим в то время в тылу, и лицом с инвалидностью I и II группы, из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Когда можно воспользоваться налоговой социальной льготой

Возможность применения налоговой социальной льготы ограничена размером месячного дохода работника.

Это означает, что льгота применяется только в том случае, если размер дохода работника не превышает суммы, определенной следующим образом: прожиточный минимум для трудоспособного лица, актуальный на 1 января отчетного налогового года, умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 грн.

Таким образом, в 2025 г. для применения налоговой льготы доход не должен превышать 3028 грн * 1,4 = 4239,2 ≈ 4240 грн.

Таким образом, в 2025 году каждый работник, размер доходов которого не превышает 4240 грн, имеет право на применение налоговой социальной льготы в базовом размере: 3028*0,5 = 1514 грн.

А как насчет других категорий работников, то есть тех, которые имеют право на более высокий размер налоговой социальной льготы? Например, рассмотрим семью, которая воспитывает двух или более детей в возрасте до 18 лет.

В таком случае, чтобы претендовать на льготу, предельный доход матери и/или отца семьи не должен превышать суммы, рассчитываемой следующим образом: 4 240 грн * на количество детей (т.е. если двое детей — 8 480 грн, трое — 12 720 грн и т. д. ).

Размер льготы будет рассчитываться: 1 514 х* 2 = 3 028 грн, если двое детей, и 1 514 * 3 = 4 542 грн, если трое детей и т. д.

Соответственно, работница, которая воспитывает 2 детей до 18 лет, имеет право получить налоговую социальную льготу в размере 3028 грн, при условии, что ее доход не больше 8480 грн.

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Как воспользоваться правом на налоговую социальную льготу

Для этого следует обратиться к работодателю с письменным заявлением и документами, подтверждающими ваше право на льготу.

Обратите внимание! Налоговая социальная льгота не применяется к другим доходам, только к заработной плате.

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