Налоговая проверяет списки: в ПриватБанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн — Finance.ua
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Налоговая проверяет списки: в ПриватБанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн

Сегодня 17:03Личные финансы
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Налоговая проверяет списки: в ПриватБанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грнНалоговая проверяет списки: в ПриватБанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн
В ПриватБанке объяснили причины, почему украинцы не получили пособие в 6,5 тыс. грн по программе єПідтримка.
Об этом пишет портал «Минфин».
Как отмечают представители банка, распорядителем средств этой программы является Министерство экономики.
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«Банк является получателем средств от Министерства экономики и проводит зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка», — отметили в финучреждении.
В настоящее время, объясняют специалисты ПриватБанка, есть некоторые задержки в финансировании программы, поэтому следует подождать.
Кроме этого, в банке сообщили, что есть некоторые вопросы по спискам граждан, которые предоставила Государственная налоговая служба.
«Так случилось, что ГНС после получения заявок от граждан повторно провела проверку предприятий и исключила те предприятия, которые не подпадают под критерии выплаты», — объясняют в ПриватБанке.
Для получения более подробной информации граждане могут обратиться в Государственную налоговую службу. Ее контакты можно получить по ссылке.

Справка Finance.ua

Срок приема заявок на выплату 6,5 тыс. грн. в рамках программы єПідтримка истек 31 марта. Право на подачу заявок имели официально трудоустроенные лица и ФЛП, которые:
  • состояли на учете в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в регионах, список которых утвержден правительством (Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и г. Киев);
  • предоставили в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 г. или годовую отчетность за 2021 год.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам: Мінфін.com.ua
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