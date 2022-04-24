Налоговая проверяет списки: в ПриватБанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн — Finance.ua

«Банк является получателем средств от Министерства экономики и проводит зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка», — отметили в финучреждении.
В настоящее время, объясняют специалисты ПриватБанка, есть некоторые задержки в финансировании программы, поэтому следует подождать.
Кроме этого, в банке сообщили, что есть некоторые вопросы по спискам граждан, которые предоставила Государственная налоговая служба.
«Так случилось, что ГНС после получения заявок от граждан повторно провела проверку предприятий и исключила те предприятия, которые не подпадают под критерии выплаты», — объясняют в ПриватБанке.
Для получения более подробной информации граждане могут обратиться в Государственную налоговую службу. Ее контакты можно получить по ссылке.
Справка Finance.ua
Срок приема заявок на выплату 6,5 тыс. грн. в рамках программы єПідтримка истек 31 марта. Право на подачу заявок имели официально трудоустроенные лица и ФЛП, которые:
состояли на учете в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в регионах, список которых утвержден правительством (Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и г. Киев);
предоставили в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 г. или годовую отчетность за 2021 год.
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