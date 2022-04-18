Программа єПідтримка на 6500 гривен: ответы Минэкономики на основные вопросы — Finance.ua

Программа єПідтримка на 6500 гривен: ответы Минэкономики на основные вопросы

Сегодня 11:11 — Личные финансы

Программа єПідтримка на 6500 гривен: ответы Минэкономики на основные вопросы

В Украине действует программа выплат 6500 гривен через єПідтримку налогоплательщикам из пострадавших от войны регионов.

У Минэкономики подготовили ответы на основные вопросы.

Почему я не получил ответ от Министерства экономики?

В связи с введением в Украине военного положения входящая корреспонденция, адресованная Минэкономики, принимается исключительно в электронной форме по адресу meconomy@me.gov.ua. Ответы предоставляются только в электронном виде по электронной почте заявителя. Поэтому необходимо при отправке обращения указывать ваш обратный электронный адрес.

Кто формирует список получателей денежных средств?

Списки получателей формируются Минцифры на основании информации Пенсионного фонда (о застрахованных лицах) и Налоговой службы (о страхователях). Реестры формируются средствами мобильного приложения Дія (Минцифры) на основании заявок получателей, которые значатся в списках, и передаются Минэкономики для проведения выплат. У Минэкономики нет технической возможности проверить списки и реестры.

Как проверить статус заявки?

Для уточнения, действительно ли вы попали в реестр получателей, необходимо обратиться в Министерство цифровой трансформации с соответствующим запросом. При этом необходимо указать полностью фамилию, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Мною подана заявка, но средства не поступили?

Средства в ближайшее время будут перечислены всем получателям, успешно попавшим в реестры Программы «єПідтримка» в период с 23 по 31 марта.

Я подал заявку, но подтянулся счет, который был закрыт. Можно ли подать заявку на получение средств повторно?

Для получения пособия именно получатель должен открыть текущий счет со специальным режимом использования для зачисления пособия. Также следует проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация о котором передана банком и имеющийся в мобильном приложении Портала Дія. Условиями программы не предусмотрена повторная подача заявки на получение средств. Прием заявок прекращен 31.03.2022.

Сколько раз можно получить пособие в рамках Программы «єПідтримка»? Могу ли я подать заявку несколько раз?

Пособие предоставляется получателю по его желанию единовременно в размере 6500 гривен.

Что делать, если отказано в подаче запроса?

При формировании Реестра получателей пособия используются сведения, предоставленные Пенсионным фондом Украины с учетом информации, предоставленной Государственной налоговой службой Украины. Для оперативного выяснения причин отказа в подаче запроса вам необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

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