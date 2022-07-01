Налоговая амнистия: какие активы можно задекларировать — Finance.ua

Налоговая амнистия: какие активы можно задекларировать Сегодня 20:00 — Личные финансы

Налоговая амнистия: какие активы можно задекларировать

Государственная налоговая служба объяснила , какие активы могут быть задекларированы в соответствии с налоговой амнистией.

Объектами одноразового (специального) добровольного декларирования могут быть определены подпунктами 14.1.280 и 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 НКУ активы физического лица, которые принадлежат декларанту на праве собственности (в том числе на праве общей долевой или на праве общей совместной собственности) и находятся (зарегистрированы, находятся в обращении, состоят на учете и т.п.) на территории Украины и/или за ее пределами по состоянию на дату подачи единовременной (специальной) добровольной декларации, в частности:

1. валютные ценности (банковские металлы, кроме не размещенных на счетах, национальная валюта (гривна) и иностранная валюта, кроме средств в наличной форме, и права денежного требования (в том числе депозит (вклад), средства, заимствованные третьим лицам) по договору займа), оформленные в письменной форме с юридическим лицом или нотариально заверенные в случае возникновения права требования декларанта к другому физическому лицу;

2. недвижимое имущество (земельные участки, объекты жилой и нежилой недвижимости).

Для целей этого подразделения к недвижимому имуществу относятся также объекты незавершенного строительства, которые:

не приняты в эксплуатацию или право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законом порядке, но имущественные права на такие объекты принадлежат декларанту на праве собственности;

не принятые в эксплуатацию и расположенные на земельных участках, принадлежащих декларанту на праве частной собственности, включая общую собственность, или на праве долгосрочной аренды, или на праве суперфиция;

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3. движимое имущество, в том числе:

транспортные средства и прочие самоходные машины и механизмы;

другое ценное движимое имущество (предметы искусства и антиквариата, драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные изделия);

4. доли (паи) в имуществе юридических лиц или образованиях без статуса юридического лица, другие корпоративные права, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;

5. ценные бумаги и/или финансовые инструменты, определенные законом;

6. права на получение дивидендов, процентов или другой аналогичной имущественной выгоды, не связанные с правом собственности на ценные бумаги, доли (паи) в имуществе юридических лиц и/или в образованиях без статуса юридического лица;

7. другие активы физического лица, в том числе имущество, банковские металлы, не размещенные на счетах, памятные банкноты и монеты, имущественные права, принадлежащие декларанту или с которых декларант получает или имеет право получать доходы на основании договора об управлении имуществом или другой аналогичной сделки и не уплачивает владельцу такого имущества часть принадлежащего владельцу дохода.

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