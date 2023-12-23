Налог на «лишние» квадратные метры: сколько придется платить в 2024 году — Finance.ua

Налог на «лишние» квадратные метры: сколько придется платить в 2024 году Сегодня 12:02 — Недвижимость

Налог на «лишние» квадратные метры: сколько придется платить в 2024 году

В 2024 году владельцы квартир или домов заплатят больше за «лишние» квадратные метры, чем в предыдущий раз, поскольку размер этого налога зависит от минимальной заработной платы.

Этот налог платят лица, имеющие квартиру более 60 квадратных метров или домом более 120 квадратных метров. Ставку этого налога рассчитывает местная власть, учитывающая тип помещения и его расположение.

Размер налога исчисляется от процента минимальной зарплаты в отчетном году, который не может превышать 1,5% за квадратный метр. Уплатить этот налог нужно до 1 июля следующего года, то есть в 2024 году украинцы заплатят за 2023 год.

Необходимо учесть, что налог начисляется только на излишние квадратные метры. Например, если человек владеет домом на 125 квадратных метров, то он будет платить всего за 5.

Узнать точный размер налога на конкретное жилье можно в личном кабинете на сайте налоговой. Для этого необходимо пользоваться имеющимся там специальным калькулятором.

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В 2024 году налог за прошедший год составит 1,5% от малой зарплаты — 6 700 гривен. За каждый дополнительный квадратный метр придется платить 100,5 грн.

Кто освобожден от уплаты налога на недвижимость

Прежде всего, налог не платят собственники, чье жилье соответствует нормам. Также от налога освобождаются физические лица, имеющие недвижимость:

расположенную на территории, где ведутся или велись активные боевые действия;

расположенную на территории, которая находится в оккупации или временно оккупирована рф;

непригодную для проживания в связи с войной.

Опоздание с оплатой на 30 дней автоматически увеличит налог на 10%, а более чем на месяц — на 20%.

Build Portal По материалам:

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