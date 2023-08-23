«Нафтогаз» хочет модернизировать газодобычу в Украине благодаря опыту США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Нафтогаз» хочет модернизировать газодобычу в Украине благодаря опыту США

Энергетика
26
«Нафтогаз» хочет модернизировать газодобычу в Украине благодаря опыту США
«Нафтогаз» хочет модернизировать газодобычу в Украине благодаря опыту США
НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь зарубежный опыт из США для модернизации отечественного метода разработки природного газа.
Об этом пишет американский журнал The National Interest.
В нем отмечается, что Украина может стать энергонезависимой страной через 6 лет, если будет инвестировать 20 миллиардов долларов в добычу нефти и газа, инфраструктуру трубопроводов и нефтепереработку.
Читайте также
«Лидером является крупнейшая компания Украины, государственная компания „Нафтогаз“, которая насчитывает более 50 тыс. человек и обеспечивает более 10% налоговых поступлений страны. Компанию уже давно тормозят сравнительно грубые технологии разработки природного газа, вдохновленные россией. Но ее генеральный директор Алексей Чернышев, по-видимому, намерен модернизировать методы разработки природного газа в Украине, прежде всего привлекая зарубежный опыт из США», — говорится в статье.
Читайте также
В апреле Чернышев прибыл в Вашингтон, чтобы пообщаться с представителями американских нефтяных гигантов ExxonMobil, Chevron и Halliburton, а также получить политическую поддержку от членов Конгресса по инвестициям США в энергетический сектор Украины.
Напомним, в 2023 году группа «Нафтогаз» планирует увеличить добычу газа на 8% по сравнению с 2022 годом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.