«Нафтогаз» хочет модернизировать газодобычу в Украине благодаря опыту США — Finance.ua

«Нафтогаз» хочет модернизировать газодобычу в Украине благодаря опыту США Сегодня 16:18 — Энергетика

«Нафтогаз» хочет модернизировать газодобычу в Украине благодаря опыту США

НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь зарубежный опыт из США для модернизации отечественного метода разработки природного газа.

Об этом пишет американский журнал The National Interest.

В нем отмечается, что Украина может стать энергонезависимой страной через 6 лет, если будет инвестировать 20 миллиардов долларов в добычу нефти и газа, инфраструктуру трубопроводов и нефтепереработку.

«Лидером является крупнейшая компания Украины, государственная компания „Нафтогаз“, которая насчитывает более 50 тыс. человек и обеспечивает более 10% налоговых поступлений страны. Компанию уже давно тормозят сравнительно грубые технологии разработки природного газа, вдохновленные россией. Но ее генеральный директор Алексей Чернышев, по-видимому, намерен модернизировать методы разработки природного газа в Украине, прежде всего привлекая зарубежный опыт из США», — говорится в статье.

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В апреле Чернышев прибыл в Вашингтон, чтобы пообщаться с представителями американских нефтяных гигантов ExxonMobil, Chevron и Halliburton, а также получить политическую поддержку от членов Конгресса по инвестициям США в энергетический сектор Украины.

Напомним, в 2023 году группа «Нафтогаз» планирует увеличить добычу газа на 8% по сравнению с 2022 годом.

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