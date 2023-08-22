«Нафтогаз» отменил более 40 миллионов премий руководителям на облгазах Фирташа — Finance.ua
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«Нафтогаз» отменил более 40 миллионов премий руководителям на облгазах Фирташа

Казна и Политика
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«Нафтогаз» отменил более 40 миллионов премий руководителям на облгазах Фирташа
«Нафтогаз» отменил более 40 миллионов премий руководителям на облгазах Фирташа
Группа «Нафтогаз» решила отменить 44,7 млн ​​грн премиальных выплат для топ-чиновников трех облгазов олигарха Дмитрия Фирташа, которые 15 августа перешли в управление «Нафтогаза».
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Накануне, 15 августа, управление тремя облгазами из Группы РГК Фирташа, АО «Николаевгаз», АО «Ивано-Франковскгаз» и АО «Хмельницкгаз», перешло к «Нафтогазу». После этого было сменено руководство этих компаний.
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По итогам инициированной новым руководством проверки финансовой отчетности этих компаний будут аннулированы предыдущие решения наблюдательных советов, согласно которым уволенные председатели и члены правления облгазов насчитали себе в мае этого года премии.
Как пишут в «Нафтогазе», все три компании задекларировали убыточность: у них есть дебиторская задолженность, подозреваются в уклонении от уплаты налогов и фигурируют в уголовных производствах. Эти факты, считают в «Нафтогазе», делают премирование безосновательным, а попытки получить высокие премиальные могут свидетельствовать о служебных злоупотреблениях экс-руководства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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