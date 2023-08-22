«Нафтогаз» отменил более 40 миллионов премий руководителям на облгазах Фирташа — Finance.ua

«Нафтогаз» отменил более 40 миллионов премий руководителям на облгазах Фирташа Сегодня 13:35 — Казна и Политика

«Нафтогаз» отменил более 40 миллионов премий руководителям на облгазах Фирташа

Группа «Нафтогаз» решила отменить 44,7 млн ​​грн премиальных выплат для топ-чиновников трех облгазов олигарха Дмитрия Фирташа, которые 15 августа перешли в управление «Нафтогаза».

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Накануне, 15 августа, управление тремя облгазами из Группы РГК Фирташа, АО «Николаевгаз», АО «Ивано-Франковскгаз» и АО «Хмельницкгаз», перешло к «Нафтогазу». После этого было сменено руководство этих компаний.

Читайте также Активы Фирташа более чем на 7 миллиардов арестовали

По итогам инициированной новым руководством проверки финансовой отчетности этих компаний будут аннулированы предыдущие решения наблюдательных советов, согласно которым уволенные председатели и члены правления облгазов насчитали себе в мае этого года премии.

Как пишут в «Нафтогазе», все три компании задекларировали убыточность: у них есть дебиторская задолженность, подозреваются в уклонении от уплаты налогов и фигурируют в уголовных производствах. Эти факты, считают в «Нафтогазе», делают премирование безосновательным, а попытки получить высокие премиальные могут свидетельствовать о служебных злоупотреблениях экс-руководства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.