Кабмин разрешил ТКЭ использовать сэкономленный газ в следующих периодах отопительного сезона — «Нафтогаз» Сегодня 12:21 — Энергетика

Кабмин разрешил ТКЭ использовать сэкономленный газ в следующих периодах отопительного сезона — «Нафтогаз»

Кабинет Министров принял решение разрешить производителям тепловой энергии использовать сэкономленный в течение месяца ресурс фиксированного объема газа в последующих периодах отопительного сезона.

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

Уточняется, что по предложению «Нафтогаза» стоимость газа для производства тепла коммерческим потребителям «будет снижена по отношению к прошлому сезону и будет определяться исходя из рыночных цен в Украине».

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В НАК напомнили, что во вторник, 22 августа, Кабмин продлил действие специальных обязанностей (ПСО) на «Нафтогаз» и связанные с ним предприятия на рынке природного газа, что позволит «сохранить без изменений тарифы на тепло для населения».

Кроме того, стоимость газа для производства тепла для населения и бюджетных учреждений на следующий отопительный сезон останется без изменений.

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