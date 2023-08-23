Кабмин разрешил ТКЭ использовать сэкономленный газ в следующих периодах отопительного сезона — «Нафтогаз» — Finance.ua
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Кабмин разрешил ТКЭ использовать сэкономленный газ в следующих периодах отопительного сезона — «Нафтогаз»

Энергетика
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Кабмин разрешил ТКЭ использовать сэкономленный газ в следующих периодах отопительного сезона — «Нафтогаз»
Кабмин разрешил ТКЭ использовать сэкономленный газ в следующих периодах отопительного сезона — «Нафтогаз»
Кабинет Министров принял решение разрешить производителям тепловой энергии использовать сэкономленный в течение месяца ресурс фиксированного объема газа в последующих периодах отопительного сезона.
Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».
Уточняется, что по предложению «Нафтогаза» стоимость газа для производства тепла коммерческим потребителям «будет снижена по отношению к прошлому сезону и будет определяться исходя из рыночных цен в Украине».
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В НАК напомнили, что во вторник, 22 августа, Кабмин продлил действие специальных обязанностей (ПСО) на «Нафтогаз» и связанные с ним предприятия на рынке природного газа, что позволит «сохранить без изменений тарифы на тепло для населения».
Кроме того, стоимость газа для производства тепла для населения и бюджетных учреждений на следующий отопительный сезон останется без изменений.
По материалам:
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