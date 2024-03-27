Нацбанк ужесточит требования к инкассации средств — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк ужесточит требования к инкассации средств

Казна и Политика
40
Нацбанк ужесточит требования к инкассации средств
Нацбанк ужесточит требования к инкассации средств
Национальный банк доработал и повторно обнародовал для обсуждения изменения, касающиеся организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков.
В проекте постановления НБУ уже в основном учтены предложения, предоставленные по результатам проведения первого обсуждения документа с банками в феврале.
Читайте также
В обновленном документе НБУ дополнительно добавил норму о необходимости хранения информации о местонахождении автотранспорта на маршрутах инкассации или перевозке ценностей не менее двух лет.
Нацбанк до 5 апреля будет принимать замечания и предложения к проекту постановления «Об утверждении Изменений в Инструкции по организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей банков в Украине».
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.