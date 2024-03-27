Нацбанк ужесточит требования к инкассации средств — Finance.ua

Нацбанк ужесточит требования к инкассации средств Сегодня 14:02 — Казна и Политика

Нацбанк ужесточит требования к инкассации средств

Национальный банк доработал и повторно обнародовал для обсуждения изменения, касающиеся организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков.

В проекте постановления НБУ уже в основном учтены предложения, предоставленные по результатам проведения первого обсуждения документа с банками в феврале.

Читайте также Нацбанк предлагает изменить правила инкассации и перевозки валютных ценностей

В обновленном документе НБУ дополнительно добавил норму о необходимости хранения информации о местонахождении автотранспорта на маршрутах инкассации или перевозке ценностей не менее двух лет.

Нацбанк до 5 апреля будет принимать замечания и предложения к проекту постановления «Об утверждении Изменений в Инструкции по организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей банков в Украине».

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.