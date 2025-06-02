Нацбанк упростил валютный надзор за экспортными операциями — Finance.ua
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Нацбанк упростил валютный надзор за экспортными операциями

Валюта
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Нацбанк упростил валютный надзор за экспортными операциями
Нацбанк упростил валютный надзор за экспортными операциями
Национальный банк обновил правила валютного надзора. С 31 мая банки могут завершать контроль за экспортными операциями компаний в более широком круге случаев, в частности, когда оплата поступает через банковские гарантии.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Что именно изменилось

Банки теперь могут завершать валютный надзор, если средства поступили на счет компании от:
  • иностранного банка-гаранта, который обеспечил оплату за экспортный контракт;
  • украинского банка-гаранта при условии, что этот банк ранее получил валюту от иностранного банка-контргаранта по соответствующему требованию.

Что это значит для экспортеров

Изменения касаются операций, в которых используются международные банковские инструменты — гарантии и контргарантии. Нововведения обеспечивают четкую юридическую основу для таких расчетов, что позволит украинским компаниям активнее использовать эти механизмы.

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В то же время, это должно снизить риски, связанные с невыполнением обязательств иностранными контрагентами, и уменьшить объемы валютной выручки, которая не поступает в Украину.
Напомним, ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что валютный курс в Украине должен выполнять роль адаптации экономики в условиях изменений на глобальных рынках.
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«Нужно использовать обменный курс для того, чтобы помогать экономике, помогать себе обеспечивать эту цель ценовой стабильности за счет адаптации нашей валютно-курсовой политики под те процессы, которые происходят на глобальных рынках», — отмечал он.
Кроме того, после вступления Украины в Европейский Союз Национальный банк Украины должен будет изменить курсообразующую валюту — с доллара на евро.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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