Нацбанк упростил валютный надзор за экспортными операциями — Finance.ua

Нацбанк упростил валютный надзор за экспортными операциями Сегодня 15:02 — Валюта

Нацбанк упростил валютный надзор за экспортными операциями

Национальный банк обновил правила валютного надзора. С 31 мая банки могут завершать контроль за экспортными операциями компаний в более широком круге случаев, в частности, когда оплата поступает через банковские гарантии.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Что именно изменилось

Банки теперь могут завершать валютный надзор, если средства поступили на счет компании от:

иностранного банка-гаранта, который обеспечил оплату за экспортный контракт;

украинского банка-гаранта при условии, что этот банк ранее получил валюту от иностранного банка-контргаранта по соответствующему требованию.

Что это значит для экспортеров

Изменения касаются операций, в которых используются международные банковские инструменты — гарантии и контргарантии. Нововведения обеспечивают четкую юридическую основу для таких расчетов, что позволит украинским компаниям активнее использовать эти механизмы.

В то же время, это должно снизить риски, связанные с невыполнением обязательств иностранными контрагентами, и уменьшить объемы валютной выручки, которая не поступает в Украину.

Напомним, ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что валютный курс в Украине должен выполнять роль адаптации экономики в условиях изменений на глобальных рынках.

«Нужно использовать обменный курс для того, чтобы помогать экономике, помогать себе обеспечивать эту цель ценовой стабильности за счет адаптации нашей валютно-курсовой политики под те процессы, которые происходят на глобальных рынках», — отмечал он.

Кроме того, после вступления Украины в Европейский Союз Национальный банк Украины должен будет изменить курсообразующую валюту — с доллара на евро.

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