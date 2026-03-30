Место для вашей рекламы

Нацбанк остается сторонником рыночных механизмов в страховании — глава НБУ

Национальный банк Украины остается сторонником именно рыночных механизмов в работе страхового рынка Украины.
Об этом сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
По его словам, страховой рынок сегодня можно охарактеризовать тремя словами: очищение, привлекательность, платежеспособность.
«За эти два года страховой рынок стал активно очищаться, восстанавливаться, становиться более прозрачным и конкурентным. И в какой-то момент выяснилось, что страховые компании готовы предложить рыночные продукты, готовы быть партнерами государства», — отметил он.
По словам Пышного, еще одним важным достижением стало то, что рынок объединился, страховщики стали партнерами, отметил он.
«Они друг друга знают, они понимают, насколько важно объединяться, они создают замечательную ассоциацию. Эта ассоциация начинает говорить голосом не отдельных компаний, обслуживающих чьи-то интересы, а голосом отрасли. И этот голос сегодня звучит в Украине и мире», — подчеркнул глава Нацбанка.
По его словам, за два года страховой рынок прошел путь, который некоторые страны проходят десятилетиями. И это несмотря на войну.
«То есть мы не теоретики, мы практики, и наш опыт может быть интересен европейским страховщикам», — отметил он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
НБУ
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
