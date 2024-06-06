Нацбанк обжалует судебное решение о возвращении на рынок банка «Конкорд» — Finance.ua
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Нацбанк обжалует судебное решение о возвращении на рынок банка «Конкорд»

Казна и Политика
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Нацбанк обжалует судебное решение о возвращении на рынок банка «Конкорд»
Нацбанк обжалует судебное решение о возвращении на рынок банка «Конкорд»
Национальный банк Украины обжалует в апелляции решение суда о возвращении на рынок банка «Конкорд».
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк Украины не согласен с решением Днепропетровского окружного административного суда от 29 мая 2024 года о признании противоправным и отмене решения регулятора об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «АКБ «Конкорд» и обжалует его в апелляционном порядке в установленный законом срок», — сказано в сообщении.
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Напомним, в августе 2023 года Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии у АО «АКБ «Конкорд» и его ликвидации в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.
В Нацбанке отмечали, что доля финучреждения составила 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.
По материалам:
Finance.ua
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