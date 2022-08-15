Нацбанк объяснил, почему в Украине до сих пор работают российские банки — Finance.ua

Нацбанк объяснил, почему в Украине до сих пор работают российские банки Сегодня 20:05 — Личные финансы

Нацбанк объяснил, почему в Украине до сих пор работают российские банки

В течение горячей фазы полномасштабной войны смена владельцев в подконтрольном российским олигархам Альфа-Банк е невозможна.

Такое мнение высказала первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью «Главкому».

«Я не говорила, что этот банк должен сменить собственников. Я говорила о том, что, наверное, в сложившихся условиях их сена была бы лучше для самого банка, его потенциального развития в будущем. Сейчас, конечно, пока идет война, обо всех этих процессах сложно говорить. Что значит сменить владельцев? Это кто-то должен купить. А кто сегодня готов покупать банк в Украине?» — заявила Рожкова.

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Первый заместитель главы Нацбанка подчеркивает, что существуют огромные риски, потому что банк — это не просто актив.

«В течение горячей фазы полномасштабной войны это невозможно. Это огромные риски, потому что банк — это не просто актив, а актив со значительными обязательствами. По нашим очень осторожным оценкам, не менее 20% кредитного портфеля банков будет утрачено из-за потери активов и разрушения бизнеса. Я не думаю, что в течение этого действительно тяжелого периода для нашей страны стоит поднимать какие-либо вопросы относительно реальной смены собственников. Это довольно сложный процесс, особенно если мы говорим о системно важном банке», — говорит Екатерина Рожкова.

Также она отметила, что изменение названия не меняет сущности. Несмотря на то, что этот банк будет называться «Сенс-Банк», у него те же владельцы, та же бизнес-модель.

Вместе с тем совсем лишить банк одного из звеньев корпоративного управления (общего собрания акционеров) было бы неправильно. Вместо российских акционеров НБУ назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова.

«Найти представителя было задачей самого банка. Да, мы его согласовали, потому что он отвечает установленным Национальным банком требованиям, в частности, по деловой репутации. Дянков когда-то работал во Всемирном банке, то есть он разбирается в том, как работает финансовая система и разбирается в том, что сегодня происходит в Украине. Дянков не может изменить работу банка кардинально, так как имеется исключительный перечень полномочий, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, в рамках проведения которого действует доверенное лицо, которому передано право голоса по соответствующим акциям банка. Представитель — это скорее более стратегический уровень, чем уровень операционной ежедневной деятельности банка. На операционную деятельность банка сегодня это не сильно повлияет: у нас вся банковская система работает в рамках регуляции НБУ, и с начала широкомасштабной агрессии, с 24 февраля, мы предоставили целый ряд рекомендаций банкам. И Альфа-Банк работает так, как и другие банки сейчас», — пояснила Рожкова.

Также первый заместитель главы Нацбанка считает, что «Альфа-Банк» является системно важным.

«Что это значит? Мы говорим не только о больших объемах вкладов населения в этом банке, но и о существенных остатках на счетах украинского бизнеса. Кроме того, этот банк сегодня владеет развитой инфраструктурой: банкоматами, POS-терминалами, то есть всем, что обеспечивает расчеты. В сегодняшних условиях нам важнее бесперебойная работа финансового сектора», — говорит Рожкова.

Также она отметила, что кроме того, банк, как и вся банковская система, работает в режиме целого ряда ограничений, направленных на обеспечение использования нашей финансовой системы в интересах страны-агрессора.

Екатерина Рожкова также отметила, что у «Форвард-Банка» тоже остался российский капитал.

«Насколько я знаю, все его активы арестованы в пользу нашего агентства АРМА (Агентства по розыску менеджмента и активов). У нас еще есть PINBank с российским капиталом», — говорит первый заместитель главы Нацбанка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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