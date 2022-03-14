На западных границах очередей на выезд из Украины почти нет — Finance.ua
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На западных границах очередей на выезд из Украины почти нет

Сегодня 10:46
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Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины утром 14 марта отсутствовали, только на пункте пропуска «Шегини» находилось 30 автомобилей.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины по состоянию на 08:00 понедельника 14 марта.
Детали: На пунктах пропуска на границе с Польшей в это утро ситуация такова:
  • «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Грушев», «Краковец», «Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
  • «Шегини» — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
На границах со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очереди отсутствуют.
В НБУ дали разъяснения относительно вывоза валютных ценностей за границу в сумме, превышающей 10 тыс. евро
По материалам: Економічна Правда
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