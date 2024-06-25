На Ukrainian Credit Conference добавили новые темы — что еще смогут узнать участники Сегодня 15:20

На Ukrainian Credit Conference добавили новые темы — что еще смогут узнать участники

Ukrainian Credit Conference (UCC) состоится уже в эту пятницу, 28 июня, в UNIT. City в Киеве. Оффлайн событие соберет всех участников рынка кредитования в одном месте. А пока они готовятся и спешат успеть приобрести последние билеты, организаторы конференции расширили список тем для дискуссий.

Какие вопросы поднимут на кредитной конференции?

Мы уже рассказывали о главных темах и спикерах Ukrainian Credit Conference (UCC) в 2024 году. Дискуссии, в частности, будут касаться новых правил на рынке кредитов, кредитования бизнеса во время войны и состояния и перспектив розничного кредитования.

К этим темам добавилась еще одна — «Как финтех осваивает традиционно банковские услуги».

В рамках этой дискуссии участники обсудят:

Новые продукты от украинского финтеха на рынке фин услуг: кредитные карты, кредитование МПБ. Что еще будет предлагать финтеху? Кто является ключевым клиентом?

Какие перспективы у украинского необанкинга: этот рынок уже перегрет или океан еще голубой?

С какими основными проблемами вызовами сталкиваются небанки?

На какие технологии делают ставку в наиблежайшие 2−5 лет?

Модератором дискуссии станет управляющий партнер финтех-издания «PaySpace Magazine» Александр Денисюк. Среди участников будут Гела Слюсарчук, СBDO PSP Platon; Алексей Миропольский, коммерческий директор RozetkaPay; Юлия Федосюк, CEO UAPAY, специалист в области финтеха и права с 17-летним опытом; Александр Карпов, директор Ассоциации ЕМА, основатель Open API Group.

Всего участников ждут 9 часов докладов и обсуждений, касающихся состояния и перспектив развития украинского кредитного рынка. Кроме того, будет возможность присоединиться к полезному нетворкингу и завязать новые знакомства для установления деловых контактов.

Где купить билеты на Ukrainian Credit Conference?

Сделать это можно на сайте конференции по ссылке . Стоимость билета — 8000 грн. Взамен участников ждут офлайн-участие в мероприятии и знакомства с топовыми экспертами украинского рынка кредитования, которые поделятся опытом своей работы и практическими кейсами.

Также в стоимость билета входит пакет участника конференции и презентации всех спикеров, которых на мероприятии будет около 20. Среди них также представители Национального банка Украины, которые с первых уст поделятся новостями об изменениях, ожидающих участников рынка кредитования.

Не упустите свой шанс лично присоединиться к Ukrainian Credit Conference (UCC) 2024, чтобы уверенно держать руку на пульсе!

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