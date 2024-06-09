На первичном рынке Киева снизились цены на квартиры M2bomber — Finance.ua

На первичном рынке Киева снизились цены на квартиры M2bomber Сегодня 15:28 — Недвижимость

На первичном рынке Киева снизились цены на квартиры M2bomber

В Киеве на первичном рынке недвижимости наблюдается снижение цен на квартиры. За последний месяц стоимость одного квадратного метра упала на 14,3%.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала M2bomber.

Как изменились цены на квартиры в новостройках

Согласно этим данным стоимость «квадрата» в новостройках упала на 8,4 тыс. грн. Месяц назад в среднем стоил 58,7 тысяч, а сейчас — 50,3 тыс. грн.

В то же время, за последние шесть месяцев квадратный метр прибавил в стоимости около 8 тысяч гривен (18,77%).

По информации портала, чаще всего один квадратный метр в новых квартирах столицы стоит в среднем 20,8 тысяч гривен (около 8,2% объявлений).

Чуть ниже стоимость — 23,4 тысяч гривен в 7,3% объявлений, 26 тысяч гривен — в 5,7%, по 18,2 тысячи гривен — в 4,3%.

Цены по районам Киева

В Киеве средняя цена на квадратные метры в новостройках колеблется от 38 тысяч до 108,95 тысяч гривен.

Самые высокие цены в следующих районах:

в Печерском районе — 108,95 тысячи гривен;

в Шевченковском — 63,9 тысячи гривен;

в Подольском — 60 тысяч гривен;

в Голосеевском — 50,45 тысячи гривен.

Самые дешевые предложения:

в Соломенском районе — 38 тысяч гривен;

в Деснянском — 40,05 тысячи гривен;

в Дарницком — 40,37 тысячи гривен;

в Днепровском — 44,5 тысячи гривен;

в Святошинском — 44,65 тысячи гривен;

в Оболонском — 44,85 тысячи гривен;

Напомним, по данным OLX, Киев, Львов и Одесса занимают лидерские позиции среди городов, где чаще всего снимают жилье украинцы для посуточной аренды.

Более 30% опрошенных украинцев пока что не планируют покупать квартиру. В то же время недвижимость в Киеве стоит 17 лет аренды.

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