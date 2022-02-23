На нужды обороны дополнительно направят 36,5 млрд гривен — Finance.ua

На нужды обороны дополнительно направят 36,5 млрд гривен

Сегодня 12:29 — Казна и Политика

Верховная рада планирует внести изменения в государственный бюджет. На нужды обороны дополнительно направят 36,5 млрд гривен.

Об этом заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

В частности, в документе планируется выделить:

21 млрд гривен на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ и ДССТ,

6,46 млрд грн — на вооружение,

1,4 млрд грн — на закупку горюче-смазочных материалов,

1,15 млрд грн — на силы ТрО,

3,73 млрд грн — закупка средств индивидуальной защиты (100 тысяч комплектов),

1,5 млрд грн на закупку услуг по организации питания (около 40 тысяч военнослужащих),

0,21 млрд грн на закупку сухих пайков (700 тысяч наборов),

1 млрд грн — закупка предметов вещевого имущества.

Пути наполнения бюджета на эти нужды — рента с компаний, которые работают в сфере добычи газа, перевыполнение бюджета в январе-феврале и возможная внешняя помощь, рассказала она.

«Также должны предусмотреть в бюджете средства на резервистов, и Минобороны уже дало расчеты — там около 2 млрд в месяц», — добавила она.

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