На нужды обороны дополнительно направят 36,5 млрд гривен — Finance.ua
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На нужды обороны дополнительно направят 36,5 млрд гривен

Сегодня 12:29Казна и Политика
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На нужды обороны дополнительно направят 36,5 млрд гривен
Верховная рада планирует внести изменения в государственный бюджет. На нужды обороны дополнительно направят 36,5 млрд гривен.
Об этом заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
В частности, в документе планируется выделить:
  • 21 млрд гривен на денежное обеспечение военнослужащих ВСУ и ДССТ,
  • 6,46 млрд грн — на вооружение,
  • 1,4 млрд грн — на закупку горюче-смазочных материалов,
  • 1,15 млрд грн — на силы ТрО,
  • 3,73 млрд грн — закупка средств индивидуальной защиты (100 тысяч комплектов),
  • 1,5 млрд грн на закупку услуг по организации питания (около 40 тысяч военнослужащих),
  • 0,21 млрд грн на закупку сухих пайков (700 тысяч наборов),
  • 1 млрд грн — закупка предметов вещевого имущества.
Пути наполнения бюджета на эти нужды — рента с компаний, которые работают в сфере добычи газа, перевыполнение бюджета в январе-феврале и возможная внешняя помощь, рассказала она.
«Также должны предусмотреть в бюджете средства на резервистов, и Минобороны уже дало расчеты — там около 2 млрд в месяц», — добавила она.
По материалам: РБК-Україна
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