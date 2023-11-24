На кого сейчас самый большой спрос в ІТ? Djinni назвал топ-категории ноября — Finance.ua

На кого сейчас самый большой спрос в ІТ? Djinni назвал топ-категории ноября Сегодня 11:04 — Личные финансы

На кого сейчас самый большой спрос в ІТ? Djinni назвал топ-категории ноября

SQL, Data Engineer и Lead Generation — в топе среди категорий по уровню спроса.

Об этом сообщил в Telegram сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Во всех трех категориях относительно мало кандидатов. К примеру, только 14 кандидатов в категории SQL за 20 дней ноября отправляли отклики на вакансии и 45 получали предложения от рекрутеров.

Для сравнения: более трех тысяч manual QА откликались на вакансии, а рекрутеры писали всего тысяче таких кандидатов.

Для всех трех категорий-лидеров количество кандидатов, получавших предложения, примерно вдвое больше, чем тех, кто откликался сам.

Графика: Djinni

Наиболее драматичное падение в текущем году у категорий C++: за год индекс снизился с 3.3 до 0.79.

Справка Finance.ua:

Как свидетельствуют результаты опроса Dou.ua, 25% украинских ІТ-специалистов увольняли в течение последнего года. 54% респондентов находят новую позицию в течение двух месяцев и дольше;

Найти работу на более высокую зарплату становится труднее, чем раньше. 56% айтишников, которым это удалось за последний год, стали получать более высокую зарплату. Это меньше полугода назад — тогда работу с более высокой зарплатой нашли 65%;

рынок труда Евросоюза уже в ближайшее время потребует около 1,5 млн специалистов в отраслях, связанных с «зеленым переходом», и 11 млн работников IT-сферы — их будут привлекать из-за пределов ЕС.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Highload По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.