На кого сейчас самый большой спрос в ІТ? Djinni назвал топ-категории ноября — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На кого сейчас самый большой спрос в ІТ? Djinni назвал топ-категории ноября

Личные финансы
134
На кого сейчас самый большой спрос в ІТ? Djinni назвал топ-категории ноября
На кого сейчас самый большой спрос в ІТ? Djinni назвал топ-категории ноября
SQL, Data Engineer и Lead Generation — в топе среди категорий по уровню спроса.
Об этом сообщил в Telegram сервис по анонимному поиску работы Djinni.
Во всех трех категориях относительно мало кандидатов. К примеру, только 14 кандидатов в категории SQL за 20 дней ноября отправляли отклики на вакансии и 45 получали предложения от рекрутеров.
Для сравнения: более трех тысяч manual QА откликались на вакансии, а рекрутеры писали всего тысяче таких кандидатов.
Для всех трех категорий-лидеров количество кандидатов, получавших предложения, примерно вдвое больше, чем тех, кто откликался сам.
Графика: Djinni
Графика: Djinni
Наиболее драматичное падение в текущем году у категорий C++: за год индекс снизился с 3.3 до 0.79.

Справка Finance.ua:

  • Как свидетельствуют результаты опроса Dou.ua, 25% украинских ІТ-специалистов увольняли в течение последнего года. 54% респондентов находят новую позицию в течение двух месяцев и дольше;
  • Найти работу на более высокую зарплату становится труднее, чем раньше. 56% айтишников, которым это удалось за последний год, стали получать более высокую зарплату. Это меньше полугода назад — тогда работу с более высокой зарплатой нашли 65%;
  • рынок труда Евросоюза уже в ближайшее время потребует около 1,5 млн специалистов в отраслях, связанных с «зеленым переходом», и 11 млн работников IT-сферы — их будут привлекать из-за пределов ЕС.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Highload
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.