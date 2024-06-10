«Мы получили сигнал»: Гетманцев объяснил, получит ли Украина активы рф — Finance.ua

«Мы получили сигнал»: Гетманцев объяснил, получит ли Украина активы рф
Украина рассчитывает получить доступ к российским замороженным активам. И уже сейчас получает позитивные сигналы от Запада об этом.
В частности, идея, которая предусматривает предоставление нашему государству кредита на 50 миллиардов за счет полученных доходов от этих денег, — лучшее решение. Такое мнение высказал председатель профильного парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью «Телеграфу».
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«Мы получили позитивный сигнал от Запада — возможна секьюритизация (превращение российских активов в определенные финансовые инструменты. — Ред.) всей денежной прибыли от использования заблокированных российских активов в течение N лет. То есть перевод его в бонды, в ценные бумаги и предоставление за счет их, под залог таких ценных бумаг, Украине кредита на 50 миллиардов», — объяснил Гетманцев.
Он также отметил, что считает это самым лучшим доступным решением, которое даст Украине определенный резерв на 2025 год.
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«Это то, что прозвучало на встрече министров финансов Большой семерки. Это, по-моему, лучшее решение по российским активам, чем-то, что было на столе до этого. И это нам, безусловно, поможет и в 2025 году, и в дальнейшем. Поэтому мы рассчитываем на это как на резерв, который поможет закрыть 15 млрд долл. на 2025 год», — сказал председатель профильного комитета.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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