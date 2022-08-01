МВФ вновь ухудшает прогноз роста мировой экономики — Finance.ua
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МВФ вновь ухудшает прогноз роста мировой экономики

Фондовый рынок
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Международный валютный фонд (МВФ) второй раз за год ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2022 году — до 3,2% с 3,6% (в январе ожидался рост на 4,4%).
На 2023 год оценка снижена до 2,9% по сравнению с ожидавшимся в апреле ростом на 3,6% (в январе МВФ прогнозировал рост мирового ВВП на 3,8%).
Такая оценка приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update: Gloomy and more uncertain), опубликованном МВФ.
Прогноз роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2022 год МВФ понизил до 3,6% с 3,8%, на 2023 год — до 3,9% с 4,4%.
Существенно снижен прогноз роста экономики Китая в текущем году — до 3,3% с 4,4% (в январе ожидался рост на 4,8%), в 2023 году — до 4,6% с 5,1%.
Оценка роста ВВП Индии также снижена — до 7,4% с 8,2% в 2022 году и до 6,1% с 6,9% в 2023 году, соответственно.
При этом прогноз роста бразильской экономики повышен до 1,7% с 0,8% в 2022 году и снижен до 0,9% с 1,4% в 2023 году.
Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2022 году ухудшен на 0,8 процентных пункта — до 2,5% и на 1 п.п. — до 1,4% — в 2023 году.
Также серьезное снижение прогноза по росту ВВП США: в 2022 году — на 1,4 п.п. до 2,3%, в 2023 году — на 1,3 п.п. до 1%.
Экономика стран еврозоны в текущем году, по мнению МВФ, вырастет на 2,6%, что на 0,2 п.п. меньше предыдущего прогноза. На 2023 год оценка ухудшена существеннее — рост на 1,2% по сравнению с ранее ожидавшимися 2,3%. П
По материалам:
fixygen
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