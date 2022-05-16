МВФ увеличил вес доллара и юаня в корзине SDR на основе изменений в мировой торговле — Finance.ua
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МВФ увеличил вес доллара и юаня в корзине SDR на основе изменений в мировой торговле

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МВФ увеличил вес доллара и юаня в корзине SDR на основе изменений в мировой торговлеМВФ увеличил вес доллара и юаня в корзине SDR на основе изменений в мировой торговле
Международный валютный фонд увеличил вес доллара и китайского юаня при пересмотре валют, составляющих корзину его специальных прав заимствования (SDR), международного резервного актива. Но существенных изменений не произошло.
Об этом сообщает Reuters.
Этот пересмотр — первый с тех пор, как юань присоединился к корзине валют в 2016 году, что стало важной вехой в усилиях Пекина по интернационализации своей валюты.
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МВФ повысил вес американской валюты с 41,73% до 43,38%, а юаня с 10,92% до 12,28%. Вес евро снизился до 29,31% с 30,93%, иены — упал до 7,59% с 8,33%, а британский фунт упал до 7,44% с 8,09%.
В заявлении МВФ говорится, что Совет директоров определил вес на основе изменений в торговле и финансовом рынке с 2017 по 2021 год.
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«Директора согласились с тем, что ни пандемия COVID-19, ни достижения в области финансовых технологий пока не оказали существенного влияния на относительную роль валют в корзине SDR», — говорится в сообщении МВФ.
Хотя стоимость юаня в последнее время снизилась, с 2016 года он вырос примерно на 2% по отношению к доллару и укрепился примерно на 6% по отношению к своим основным торговым партнерам.
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В заявлении, сделанном в воскресенье, Народный банк Китая заявил, что Китай будет продолжать продвигать реформу и открытие своего финансового рынка.

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По материалам: РБК-Україна
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