МВФ увеличил вес доллара и юаня в корзине SDR на основе изменений в мировой торговле — Finance.ua

МВФ увеличил вес доллара и юаня в корзине SDR на основе изменений в мировой торговле
Международный валютный фонд увеличил вес доллара и китайского юаня при пересмотре валют, составляющих корзину его специальных прав заимствования (SDR), международного резервного актива. Но существенных изменений не произошло.
«Директора согласились с тем, что ни пандемия COVID-19, ни достижения в области финансовых технологий пока не оказали существенного влияния на относительную роль валют в корзине SDR», — говорится в сообщении МВФ.
Хотя стоимость юаня в последнее время снизилась, с 2016 года он вырос примерно на 2% по отношению к доллару и укрепился примерно на 6% по отношению к своим основным торговым партнерам.