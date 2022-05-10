Валютные послабления: НБУ назвал важнейшие обновления, начавшие действовать с 10 мая — Finance.ua
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Валютные послабления: НБУ назвал важнейшие обновления, начавшие действовать с 10 мая

Сегодня 11:00Казна и Политика
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Национальный банк Украины уточняет валютные ограничения, чтобы минимизировать возможности непродуктивного оттока капитала из страны и дать возможность гражданам удовлетворять собственные потребности, а экономике — восстанавливаться.
Об этом говорится на сайте НБУ.
Важнейшие обновления, начавшие действовать с 10 мая:
  • трансграничные переводы.
Иностранным инвесторам разрешено переводить за границу средства, которые будут получены после 1 апреля 2023 года в связи с проведенной выплатой погашения или уплатой дохода по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины согласно условиям их размещения. Практическая реализация этой нормы будет способствовать повышению заинтересованности нерезидентов в покупке ОВГЗ, в том числе на средства, полученные от плановых погашений и выплат дохода.
Также Национальный банк разрешил производить переводы за границу с целью выплаты алиментов;
  • расчеты за границей.
Временно запрещены расчеты за рубежом с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям, осуществляемым с использованием карт, эмитированных украинскими банками. Соответствующие изменения направлены на ограничение непродуктивного оттока капитала и защиту международных резервов Украины.
Обращаем внимание, что изменения не касаются использования платежных карт за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости любых других товаров, работ и услуг. Они и далее могут производиться без ограничений.
  • операции НБУ по продаже и покупке валюты.
Национальный банк прекращает проведение ежедневных безналичных операций по купле-продаже валюты в евро и будет проводить такие операции исключительно в долларах США. Они будут проводиться как на условиях «тод» (в обычном режиме), так и на условиях «том» (только для удовлетворения потребностей обороны).
Напомним, что до начала полномасштабного нападения россии на Украину центробанк проводил операции по купле-продаже валюты с банками только в долларах США.
Также определено, что банк сможет проводить операции с Национальным банком по покупке и продаже иностранной валюты в случае, если в течение 10 календарных дней, предшествующих дню обращения к НБУ, он ни разу не нарушал лимит общей длинной открытой валютной позиции.

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По материалам: Finance.ua
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