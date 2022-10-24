МВФ рекомендует Украине не снижать налоги — Finance.ua

МВФ рекомендует Украине не снижать налоги
Миссия Международного валютного фонда по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины сообщила о завершении продуктивной дискуссии и продолжении в ближайшие недели работы по обсуждению новой программы.
Об этом сообщили в пресс-службе миссии МВФ в Украине.
«В мониторинговой программе будут изложены политические намерения властей по поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и представлена оценка потребностей во внешнем финансировании на 2023 год», — сказал глава миссии Гэвин Грэй.
Он отметил, что начавшееся более семи месяцев назад российское вторжение в Украину принесло огромные человеческие страдания и имело серьезные экономические последствия: реальный валовой внутренний продукт значительно сократился, инфляция резко возросла, торговля была существенно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня.
«На этом сложном фоне дискуссии были сосредоточены на последних макрофинансовых событиях и перспективах, бюджете на 2023 год и связанных с ним потребностях во внешнем финансировании, вопросах финансового сектора и сочетании политик для поддержания макроэкономической стабильности», — подчеркнул Грей.
По его словам, украинские власти заслуживают большой похвалы за сохранение в значительной степени макрофинансовой стабильности в этих сложнейших обстоятельствах.
«Официальным органам рекомендуется воздерживаться от мер, сокращающих налоговые поступления, поскольку они стремятся привести расходы в соответствие с имеющимся финансированием», — добавил глава миссии МВФ в Украине.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.
17 октября МВФ начал работу над новой программой с Украиной.
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