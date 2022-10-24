МВФ рекомендует Украине не снижать налоги — Finance.ua

МВФ рекомендует Украине не снижать налоги Сегодня 11:46 — Казна и Политика

МВФ рекомендует Украине не снижать налоги

Миссия Международного валютного фонда по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины сообщила о завершении продуктивной дискуссии и продолжении в ближайшие недели работы по обсуждению новой программы.

Об этом сообщили в пресс-службе миссии МВФ в Украине.

«В мониторинговой программе будут изложены политические намерения властей по поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и представлена оценка потребностей во внешнем финансировании на 2023 год», — сказал глава миссии Гэвин Грэй.

Читайте также МВФ оценил влияние российского вторжения на экономику Украины

Он отметил, что начавшееся более семи месяцев назад российское вторжение в Украину принесло огромные человеческие страдания и имело серьезные экономические последствия: реальный валовой внутренний продукт значительно сократился, инфляция резко возросла, торговля была существенно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня.

«На этом сложном фоне дискуссии были сосредоточены на последних макрофинансовых событиях и перспективах, бюджете на 2023 год и связанных с ним потребностях во внешнем финансировании, вопросах финансового сектора и сочетании политик для поддержания макроэкономической стабильности», — подчеркнул Грей.

Читайте также Вряд ли новая программа от МВФ будет готова к концу этого года — экономист ЦЭС

По его словам, украинские власти заслуживают большой похвалы за сохранение в значительной степени макрофинансовой стабильности в этих сложнейших обстоятельствах.

«Официальным органам рекомендуется воздерживаться от мер, сокращающих налоговые поступления, поскольку они стремятся привести расходы в соответствие с имеющимся финансированием», — добавил глава миссии МВФ в Украине.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 млрд долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

17 октября МВФ начал работу над новой программой с Украиной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.