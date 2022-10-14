Вряд ли новая программа от МВФ будет готова к концу этого года — экономист ЦЭС Сегодня 18:48 — Казна и Политика

Вряд ли новая программа от МВФ будет готова к концу этого года — экономист ЦЭС

Вряд ли новая программа от МВФ будет готова к концу этого года.



Об этом рассказал директор ЦЭС Глеб Вышлинский в эфире Радио НВ, сообщает Telegram-канал «Что с экономикой?»

По его словам, в этом году финансирование от МВФ фактически нулевое.

С одной стороны, Украина получила 2,7 млрд долл., но с другой примерно такую же сумму вернула по старым кредитам.

«Маловероятно, что мы получим больше до конца этого года. Проблема в том, что нет готовой программы для страны в состоянии войны. Есть малые и краткосрочные программы, например, Stand-by. Однако нам такая не подойдет, ведь через три года ее уже придется возвращать», — говорит экономист.

Читайте также Экстренное финансирование МВФ в размере $1,3 миллиарда поступило в Украину

Он отметил, что сейчас как вариант рассматривают не кредитную программу, а что-то вроде надзора МВФ над экономической политикой Украины.

«Когда через фонд финансирования будут предоставляться страны G7. Переговоры продолжаются. Но я считаю, что денег по такой программе следует ожидать уже в следующем году», — резюмирует Вышлинский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.