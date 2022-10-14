Вряд ли новая программа от МВФ будет готова к концу этого года — экономист ЦЭС — Finance.ua
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Вряд ли новая программа от МВФ будет готова к концу этого года — экономист ЦЭС

Казна и Политика
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Вряд ли новая программа от МВФ будет готова к концу этого года — экономист ЦЭС
Вряд ли новая программа от МВФ будет готова к концу этого года — экономист ЦЭС
Вряд ли новая программа от МВФ будет готова к концу этого года.
Об этом рассказал директор ЦЭС Глеб Вышлинский в эфире Радио НВ, сообщает Telegram-канал «Что с экономикой?»
По его словам, в этом году финансирование от МВФ фактически нулевое.
С одной стороны, Украина получила 2,7 млрд долл., но с другой примерно такую же сумму вернула по старым кредитам.
«Маловероятно, что мы получим больше до конца этого года. Проблема в том, что нет готовой программы для страны в состоянии войны. Есть малые и краткосрочные программы, например, Stand-by. Однако нам такая не подойдет, ведь через три года ее уже придется возвращать», — говорит экономист.
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Он отметил, что сейчас как вариант рассматривают не кредитную программу, а что-то вроде надзора МВФ над экономической политикой Украины.
«Когда через фонд финансирования будут предоставляться страны G7. Переговоры продолжаются. Но я считаю, что денег по такой программе следует ожидать уже в следующем году», — резюмирует Вышлинский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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