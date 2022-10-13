Экстренное финансирование МВФ в размере $1,3 миллиарда поступило в Украину — Finance.ua

Экстренное финансирование МВФ в размере $1,3 миллиарда поступило в Украину Сегодня 12:15 — Казна и Политика

Экстренное дополнительное финансирование Международного валютного фонда в размере 1,3 млрд долларов уже поступило в Украину.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале

«1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда поступили в Украину. Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики. Всего МВФ предоставил нашему государству 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны «В ближайшее время мы с Фондом начнем подготовку новой специальной программы, которая заработает в следующем году. Спасибо нашим партнерам и союзникам за непоколебимую поддержку», — написал он.

После начала полномасштабного вторжения РФ МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

Ранее в Нацбанке заявляли, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

В начале октября 2022 года исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал выделение Украине около 1,3 млрд долларов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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