Экстренное финансирование МВФ в размере $1,3 миллиарда поступило в Украину — Finance.ua
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Экстренное финансирование МВФ в размере $1,3 миллиарда поступило в Украину

Казна и Политика
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Экстренное дополнительное финансирование Международного валютного фонда в размере 1,3 млрд долларов уже поступило в Украину.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда поступили в Украину. Средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей: усиление обороноспособности, выплату пенсий, социальные программы и поддержку экономики. Всего МВФ предоставил нашему государству 2,7 млрд долларов с начала полномасштабной войны «В ближайшее время мы с Фондом начнем подготовку новой специальной программы, которая заработает в следующем году. Спасибо нашим партнерам и союзникам за непоколебимую поддержку», — написал он.
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После начала полномасштабного вторжения РФ МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.
Ранее в Нацбанке заявляли, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.
В начале октября 2022 года исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал выделение Украине около 1,3 млрд долларов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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