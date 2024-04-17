МВФ прогнозирует экономический рост Украины в этом году до 3,2% — Finance.ua

МВФ прогнозирует экономический рост Украины в этом году до 3,2% Сегодня 10:45 — Казна и Политика

МВФ прогнозирует экономический рост Украины в этом году до 3,2%

Международный валютный фонд ожидает, что показатель экономического роста Украины по итогам нынешнего года составит 3,2%, а в следующем году вырастет до 6,5%.

Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики» (WEO), представленном в ходе Весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, передает корреспондент Укринформа.

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В разделе WEO по странам Европы отмечается, что в 2024 году реальный ВВП Украины составит 3,2%. Причем показатель за прошлый год был пересмотрен Фондом и увеличен до 5% по итогам года — по сравнению с ожидаемыми ранее 4,5%.

В следующем году прогнозируется существенный рост реального ВВП Украины — до 6,5%.

МВФ также привел прогнозы по другим показателям.

В частности, индекс потребительских цен в Украине может снизиться с 12,9 в 2023 году до 6,4 в нынешнем. В следующем году этот индекс ожидается на уровне 7,6.

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Кроме того, предполагаются изменения в прогнозах по балансу текущего счета Украины с минус 5,5 в прошлом году до минус 5,7 по итогам нынешнего. В 2025 году эта динамика продолжится — до минус 8,2.

Показатель безработицы снизится с 19,1 в 2023 году до 14,5 в этом году. В 2025 г. он прогнозируется на уровне 13,8.

Фінансовий клуб По материалам:

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