МВФ прогнозирует экономический рост Украины в этом году до 3,2% — Finance.ua
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МВФ прогнозирует экономический рост Украины в этом году до 3,2%

Казна и Политика
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МВФ прогнозирует экономический рост Украины в этом году до 3,2%
МВФ прогнозирует экономический рост Украины в этом году до 3,2%
Международный валютный фонд ожидает, что показатель экономического роста Украины по итогам нынешнего года составит 3,2%, а в следующем году вырастет до 6,5%.
Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики» (WEO), представленном в ходе Весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, передает корреспондент Укринформа.
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В разделе WEO по странам Европы отмечается, что в 2024 году реальный ВВП Украины составит 3,2%. Причем показатель за прошлый год был пересмотрен Фондом и увеличен до 5% по итогам года — по сравнению с ожидаемыми ранее 4,5%.
В следующем году прогнозируется существенный рост реального ВВП Украины — до 6,5%.
МВФ также привел прогнозы по другим показателям.
В частности, индекс потребительских цен в Украине может снизиться с 12,9 в 2023 году до 6,4 в нынешнем. В следующем году этот индекс ожидается на уровне 7,6.
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Кроме того, предполагаются изменения в прогнозах по балансу текущего счета Украины с минус 5,5 в прошлом году до минус 5,7 по итогам нынешнего. В 2025 году эта динамика продолжится — до минус 8,2.
Показатель безработицы снизится с 19,1 в 2023 году до 14,5 в этом году. В 2025 г. он прогнозируется на уровне 13,8.
МВФ прогнозирует экономический рост Украины в этом году до 3,2%
По материалам:
Фінансовий клуб
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