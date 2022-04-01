Можно ли в военное время не платить заработную плату — ответ Гоструда — Finance.ua
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Можно ли в военное время не платить заработную плату — ответ Гоструда

Вчера 13:00Личные финансы
25914
Можно ли в военное время не платить заработную плату — ответ Гоструда
Заработная плата выплачивается работнику на условиях, определяемых трудовым договором.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам труда.
Работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы.
Напомним, из-за войны рф против Украины большая доля украинского бизнеса либо полностью прекратила свою деятельность, либо приостановила функционирование в ожидании лучших времен. Однако есть компании, которые продолжают работать и давать работу украинцам.
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Больше всего предложений работы — в розничной торговле. В целях обеспечения населения продуктами питания и первой необходимости, ритейл пытается сохранить работу своих магазинов. Продавцы и кассиры и в мирное время были востребованными специалистами. Сейчас предложений работы в розничной торговле больше всего среди других профессиональных сфер — 42% от всех актуальных вакансий в Украине.
В десятку отраслей, в которых немного больше работы, чем в других, входят:
  • добывающая отрасль (4,3% от всех вакансий),
  • сельское хозяйство (4,1%),
  • финансовый сектор (3,4%),
  • медицина, фармацевтика, аптеки (2,6%),
  • продукты питания (2,5%).
Также напомним, как предоставляется отпуск без сохранения зарплаты во время войны. В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Справка Finance.ua:

  • Санкции против россии приведут к снижению ВВП на 14%, падению реальной заработной платы на 18%, инфляции — 30%. Об этом идет речь в прогнозе британского Центра исследований экономики и бизнеса.
  • Треть украинского бизнеса сообщили о потерях более 1 млн долларов в месяц войны. Об этом говорится в результатах исследования Европейской бизнес-ассоциации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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