Можно ли в военное время не платить заработную плату — ответ Гоструда

Вчера 13:00 — Личные финансы

Заработная плата выплачивается работнику на условиях, определяемых трудовым договором.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам труда.

Работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы.

Напомним, из-за войны рф против Украины большая доля украинского бизнеса либо полностью прекратила свою деятельность, либо приостановила функционирование в ожидании лучших времен. Однако есть компании, которые продолжают работать и давать работу украинцам.

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Больше всего предложений работы — в розничной торговле. В целях обеспечения населения продуктами питания и первой необходимости, ритейл пытается сохранить работу своих магазинов. Продавцы и кассиры и в мирное время были востребованными специалистами. Сейчас предложений работы в розничной торговле больше всего среди других профессиональных сфер — 42% от всех актуальных вакансий в Украине.

В десятку отраслей, в которых немного больше работы, чем в других, входят:

добывающая отрасль (4,3% от всех вакансий),

сельское хозяйство (4,1%),

финансовый сектор (3,4%),

медицина, фармацевтика, аптеки (2,6%),

продукты питания (2,5%).

Также напомним, как предоставляется отпуск без сохранения зарплаты во время войны. В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Справка Finance.ua:

Санкции против россии приведут к снижению ВВП на 14%, падению реальной заработной платы на 18%, инфляции — 30%. Об этом идет речь в прогнозе британского Центра исследований экономики и бизнеса.

Треть украинского бизнеса сообщили о потерях более 1 млн долларов в месяц войны. Об этом говорится в результатах исследования Европейской бизнес-ассоциации.

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