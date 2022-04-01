Заработная плата выплачивается работнику на условиях, определяемых трудовым договором.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам труда.
Работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы.
Напомним, из-за войны рф против Украины большая доля украинского бизнеса либо полностью прекратила свою деятельность, либо приостановила функционирование в ожидании лучших времен. Однако есть компании, которые продолжают работать и давать работу украинцам.
Больше всего предложений работы — в розничной торговле. В целях обеспечения населения продуктами питания и первой необходимости, ритейл пытается сохранить работу своих магазинов. Продавцы и кассиры и в мирное время были востребованными специалистами. Сейчас предложений работы в розничной торговле больше всего среди других профессиональных сфер — 42% от всех актуальных вакансий в Украине.
В десятку отраслей, в которых немного больше работы, чем в других, входят:
добывающая отрасль (4,3% от всех вакансий),
сельское хозяйство (4,1%),
финансовый сектор (3,4%),
медицина, фармацевтика, аптеки (2,6%),
продукты питания (2,5%).
Также напомним, как предоставляется отпуск без сохранения зарплаты во время войны. В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.
Справка Finance.ua:
Санкции против россии приведут к снижению ВВП на 14%, падению реальной заработной платы на 18%, инфляции — 30%. Об этом идет речь в прогнозе британского Центра исследований экономики и бизнеса.
Треть украинского бизнеса сообщили о потерях более 1 млн долларов в месяц войны. Об этом говорится в результатах исследования Европейской бизнес-ассоциации.