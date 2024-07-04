Может ли экономическое бронирование быть справедливым — нардеп Сегодня 16:02

Может ли экономическое бронирование быть справедливым — нардеп

Отсутствие экономического бронирования оказывает существенное влияние на рынок. Об этом в эфире Общественного радио рассказал Дмитрий Наталуха, юрист, правозащитник, председатель Комитета по экономическому развитию ВРУ, народный депутат, член фракции «Слуга народа».

«Отсутствие этого инструментария (экономического бронирования — ред.) имеет свой эффект и на рынок. По официально неподтвержденным данным, ежедневно по меньшей мере 200 мужчин призывного возраста предпринимают попытку покинуть страну. Каждый день. Не говоря уже о количестве увольнений с рабочих мест для того, чтобы работать неофициально и не „светиться“ в реестрах». Это деморализация реального сектора экономики. Она имеет негативные последствия, — объясняет председатель Комитета по экономическому развитию ВРУ.

Дмитрий Наталуха добавляет, что экономическое бронирование рассматривает компании с точки стратегичности их ресурсов, в том числе уплаты налогов в государственный бюджет.

«Экономическое бронирование не имеет целью отменить два постановления, касающихся стратегического бронирования. Если посмотреть на компании с точки зрения стратегичности их ресурсов, например уплаты налогов в государственный бюджет, то не до конца понятно, почему нельзя дать им возможность забронировать своих критических работников. Если бронирование является гарантией того, что компания будет продолжать платить не меньше, чем она платила до этого. Почему не дать такую ​​возможность этой компании, тем самым прогарантировав подачи обязательств», — говорит юрист.

Преимущества экономического бронирования

По мнению нардепа, экономическое бронирование способно предложить выход из ситуации по приближению ротации.

По его словам, увеличить количество машин на фронте можно путем по меньшей мере двух факторов: специалисты и деньги. Он считает, что экономическое бронирование решает оба вопроса. То есть позволяет забронировать технологических специалистов и иметь где-то 200 миллиардов в год.

«Чем больше мы насытим фронт техническими, материально-техническими средствами, машинами, тем больше освободится личного состава. Это означает, что у них появится реальная возможность пойти на ротацию даже без существенного увеличения количества личного состава.

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В этом контексте экономическое бронирование контринтуитивно способно приблизить момент этой ротации. Другой вопрос в том, как-то же правительство распорядится теми ресурсами, которые будут привлечены путем экономического бронирования", — отметил Наталуха.

О критериях

Нардеп Наталуха говорит, что законодатели попытались полностью отказаться от всех критериев в выстраивании модели по бронированию, потому что они каждый раз упирались в несправедливость.

«Война сама по себе очень несправедливое явление. И нам приходится просто искать менее несправедливое решение среди других несправедливых решений. Вот с чем мы действительно имеем дело», — говорит нардеп.

По его словам, они дошли до модели, которая выглядит следующим образом:

«Любая компания имеет право самостоятельно определить, какой сотрудник должен быть забронирован, независимо от того, какую зарплату этот сотрудник получит и независимо от того, какую должность он занимает. Это исключительно дискреция самого работодателя, который говорит, что ему нужен этот человек. За них ежемесячно уплачивается увеличенный военный сбор в размере 20 тысяч гривен. Это единственное, что есть из критериев», — отмечает нардеп.

Кроме того, по подсчетам, в случае принятия законопроектов по экономическому бронированию, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от избранной модели.

hromadske По материалам:

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