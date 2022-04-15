Moody's: россию может ждать дефолт по долларовым облигациям — Finance.ua
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Moody's: россию может ждать дефолт по долларовым облигациям

Сегодня 12:15Мир
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Агентство Moody’s Investors Service заявило, что россия может оказаться в состоянии дефолта после того, как произвела выплаты по долларовым облигациям рублями. У рф есть время исправить ситуацию до 4 мая.
«Агентство Moody’s Investors Service сообщило, что 4 апреля россия произвела платежи по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях, а не в долларах США, что является изменением условий платежей по сравнению с изначальными контрактами на облигации и, таким образом, согласно определению Moody’s, это может считаться дефолтом, если не будет устранено до 4 мая, что является окончанием льготного периода», — говорится в сообщении агентства.
В агентстве отметили, что контракты на облигации не предусматривают погашения в какой-либо другой валюте, кроме долларов.
«По мнению Moody’s, инвесторы не получили контрактное обещание в иностранной валюте в определенный срок платежа», — говорится в заявлении.
Если в россии произойдет дефолт, это будет ее первый крупный дефолт по иностранным облигациям после большевистской революции 1917 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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