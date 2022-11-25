monobank сообщил, где можно снять наличные с его карт — Finance.ua
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monobank сообщил, где можно снять наличные с его карт

Финтех и Карты
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monobank сообщил, где можно снять наличные с его карт
monobank сообщил, где можно снять наличные с его карт
Мобильный банк monobank сообщил, где можно снять наличные с его карт. В условиях отключения света не работают многие терминалы для приема карт в торговых точках.
За один раз можно снять не более 6 000 грн, а количество снятий не ограничено. Комиссия за снятие на кассе такая же, как и в банкомате.

В каких магазинах можно снять наличные деньги

Супермаркеты: Novus, Делви, Varus, Лоток, АТБ, Точка, Сильпо, Траш, Cim23, Roshen, Фора, Свий Маркет, Fozzy, Коло, Ашан, Winetime, Torba, Посад.
Аптеки: АНЦ, Подорожник, Аптека 911, Сальве, Белая Ромашка, Шара, Благодия, Витамин, Копейка, Аптека Доброго дня, Аптека Оптовых цен, 1 Социальная Аптека, Мед-Сервис.
Заправки: OKKO, WOG, AMIC, SOCAR, Укрнафта, Авиас, Шик Блеск, БРСМ-Нефть.
Другие магазины: Эпицентр, MasterZoo, Prostor, Днипро-М, Фокстрот.

Как это работает:

1. Выберите любой товар для оплаты картой или Apple Pay.
2. Перед оплатой сообщите кассиру о том, что хотите снять наличные.
3. Подтвердите операцию, введя ПИН-код карты на терминале.
4. Получите наличные деньги.

Справка Finance.ua:

  • Ощадбанк приравнял лимиты снятия наличных с карт других банков к соответствующим лимитам, применяемым к собственным картам банка;
  • с 23 ноября ПриватБанк установил единые лимиты получения наличных в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 000 грн.

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По материалам:
Finance.ua
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