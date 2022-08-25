Молдова снизила прогноз экономического роста за 2022 год до нуля — Finance.ua

Молдова снизила прогноз экономического роста за 2022 год до нуля Сегодня 11:45 — Мир

Молдова снизила прогноз экономического роста за 2022 год до нуля

Правительство Молдовы пересмотрело прогноз экономического роста на 2022 год с прежних 0,3% до нуля. В числе главных причин такого падения указываются рост мировых цен на энергоносители и война в Украине.

Об этом сообщает Reuters

В 2021 году экономика Молдавии выросла почти на 14%. Прогноз инфляции на 2022 год повышен до 29,5% с прежних 21,9%. В Кишиневе ожидают, что промышленное производство вырастет на 1,5%, а сельскохозяйственный сектор сократится на 18% из-за засухи.

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Ранее Молдова обратилась в Международный валютный фонд за помощью в связи с дополнительным финансовым бременем поддержки украинских беженцев. С 24 февраля в страну прибыло около 89 тысяч украинцев.

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