Между Украиной и Молдовой возобновили железнодорожное сообщение в обход Приднестровья — Finance.ua
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Между Украиной и Молдовой возобновили железнодорожное сообщение в обход Приднестровья

Казна и Политика
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Железнодорожники восстановили участок сообщения между Украиной и Молдовой в Одесской области — Березино (Украина) — Басарабяска (Молдова) — в обход самопровозглашенного Приднестровья.
Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину, сообщает «Пассажирский транспорт».
Отмечается, что с 22 августа начнется движение поездов, прежде всего грузовых, по восстановленному участку железной дороги Березино (Одесская область) — Басарабяска (Молдова), который полностью перестал функционировать в 1997 году.
Восстановление этого участка пути протяженностью 23 километра железнодорожники провели в рекордно короткий срок — чуть больше месяца.
Со стороны Украины был восстановлен 22-километровый участок колеи. Со стороны Молдовы — километровый участок.
Теперь между станциями Березино — Басарабяска будет запущено железнодорожное сообщение как по существующему участку от Белгорода-Днестровского до порта Измаил, так и в порт Рени.
По материалам:
Економічна Правда
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