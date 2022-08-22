Между Украиной и Молдовой возобновили железнодорожное сообщение в обход Приднестровья — Finance.ua

Между Украиной и Молдовой возобновили железнодорожное сообщение в обход Приднестровья Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Железнодорожники восстановили участок сообщения между Украиной и Молдовой в Одесской области — Березино (Украина) — Басарабяска (Молдова) — в обход самопровозглашенного Приднестровья.

Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину, сообщает «Пассажирский транспорт»

Отмечается, что с 22 августа начнется движение поездов, прежде всего грузовых, по восстановленному участку железной дороги Березино (Одесская область) — Басарабяска (Молдова), который полностью перестал функционировать в 1997 году.

Восстановление этого участка пути протяженностью 23 километра железнодорожники провели в рекордно короткий срок — чуть больше месяца.

Со стороны Украины был восстановлен 22-километровый участок колеи. Со стороны Молдовы — километровый участок.

Теперь между станциями Березино — Басарабяска будет запущено железнодорожное сообщение как по существующему участку от Белгорода-Днестровского до порта Измаил, так и в порт Рени.

Економічна Правда По материалам:

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