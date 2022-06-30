Молдова одновременно с Украиной подписала «транспортный безвиз» с ЕС — Finance.ua

Молдова одновременно с Украиной подписала «транспортный безвиз» с ЕС
Молдова подписала с ЕС соглашение о либерализации грузовых перевозок, известное также как «транспортный безвиз».
Об этом сообщает Newsmaker, приводя заявление министра инфраструктуры Андрея Спыну.
Согласно соглашению, для двусторонних и транзитных перевозок молдавские перевозчики больше не должны получать разрешения.
«Этот коридор солидарности положит конец всем проблемам, возникшим у нас за месяцы войны (в Украине)», — отметил министр, добавив, что это наглядно демонстрирует движение Молдовы в сторону Европы.
До сих пор перевозки выполнялись на основе разрешений, а их получение регламентировалось квотами. Молдавским перевозчикам грузов часто не хватало разрешений.
29 июня «транспортный безвиз» с ЕС подписала Украина.
Напомним, Еврокомиссия предложила на год отменить для Молдовы пошлины и квоты на импорт в ЕС семи видов фруктов и овощей, на которые еще действуют тарифные квоты — чтобы поддержать ее экономику на фоне последствий войны рф против Украины. Для Украины все пошлины и квоты отменили еще в мае.
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