Молдова одновременно с Украиной подписала «транспортный безвиз» с ЕС — Finance.ua

Молдова одновременно с Украиной подписала «транспортный безвиз» с ЕС Сегодня 14:34 — Мир

Молдова одновременно с Украиной подписала «транспортный безвиз» с ЕС

Молдова подписала с ЕС соглашение о либерализации грузовых перевозок, известное также как «транспортный безвиз».

Об этом сообщает Newsmaker , приводя заявление министра инфраструктуры Андрея Спыну.

Согласно соглашению, для двусторонних и транзитных перевозок молдавские перевозчики больше не должны получать разрешения.

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«Этот коридор солидарности положит конец всем проблемам, возникшим у нас за месяцы войны (в Украине)», — отметил министр, добавив, что это наглядно демонстрирует движение Молдовы в сторону Европы.

До сих пор перевозки выполнялись на основе разрешений, а их получение регламентировалось квотами. Молдавским перевозчикам грузов часто не хватало разрешений.

29 июня «транспортный безвиз» с ЕС подписала Украина.

Напомним, Еврокомиссия предложила на год отменить для Молдовы пошлины и квоты на импорт в ЕС семи видов фруктов и овощей, на которые еще действуют тарифные квоты — чтобы поддержать ее экономику на фоне последствий войны рф против Украины. Для Украины все пошлины и квоты отменили еще в мае.

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Економічна Правда По материалам:

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